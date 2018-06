Az évtized végére teljesen megújul a Városliget

118 szervezet, intézmény és közösség képviselői fogalmaztak meg különböző észrevételeket, javaslatokat, illetve kérdéseket: összesen 558-at a Városliget megújításával kapcsolatban. Ezek megközelítőleg 90 százalékát beépítették a Városliget megújítását szolgáló végleges kert- és tájépítészeti tervekbe - derült ki Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkárának Oláh Lajos kérdésére adott írásbeli válaszából. A DK-s politikus arra volt kíváncsi, hogy a kabinet miért nem kérte ki a fővárosiak véleményét a Városliget megújításáról. Rétvári Bence azt is közölte, hogy az Ipsos felmérése szerint a budapestiek és a Városligetet használók túlnyomó többsége támogatja a park megújítását és korszerűsítését.

A Liget Budapest Projekt hetedik éve zajló, példa nélküli alaposságú és széles körű nyilvánosságot megszólító előkészítése során számos fórumon tájékoztattuk az ott élőket a park régóta várt átfogó megújításának részleteiről, észrevételeiket pedig beépítettük a Városliget rehabilitációjának programjába, amely az ország történetének legnagyobb léptékű zöldfelületi megújítása, valamit egyben Európa legnagyobb kulturális fejlesztése - derült ki Rétvári Bence válaszából, amit Oláh Lajos, a Demokratikus Koalíció írásbeli kérdésére felelt. A DK-s politikus azt kérdezte: „Miért nem kéri ki a Kormány a budapestiek véleményét a Liget Budapest Projekt kapcsán?”

Így újul meg a Városliget

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára közölte, a Városliget megújításának koncepcióját szakértői egyeztetések sokasága előzte meg, melyeken az építészektől kezdve a muzeológusokon át a tájépítészekig, számtalan szakma kiváló képviselője fogalmazta meg és ütköztette véleményét. Mindezek konklúziójaként az a konszenzus született meg, hogy a Városligetet speciális hagyományai és egyedi történeti értékei alapján kell megújítani: ahol lehetséges, modern formában kell rekonstruálni a történelem viharaiban elpusztult épületeket, míg az új intézmények vonatkozásában kortárs építészeti gondolatokat kell megfogalmazni, az előbbieket pedig a legkorszerűbb tájépítészeti rehabilitációval szükséges ötvözni - tette hozzá.

Az észrevételek 90 százalékát beépítették

A park megújításával kapcsolatos társadalmi egyeztetések 2014 óta számos fórumon zajlottak, a Liget Projekt előkészítő szakaszában többtucatnyi szakmai és civil szervezettel, illetve az érintett önkormányzatokkal annak érdekében, hogy a Városliget park rehabilitációjára vonatkozó terv széles körű szakmai alapokra építve, a parkot használó közösségek igényeit és a lehető legtöbb érdekelt civil, szakmai, gazdasági és egyéb szerveződés javaslatait figyelembe véve készüljön - írta Rétvári Bence.

A politikus közölte, összesen hét Liget Park Fórum zajlott le, amelyekre meghívást kapott valamennyi, a ligetet használókhoz köthető társadalmi és civil szervezet, a Városligetet körülvevő kerületek intézményeinek képviselői, és amelyeken ugyancsak részt vettek a tervezők, a park megújításáért felelős szakemberek. A Liget parkja iránti fokozott érdeklődést, a társadalmi egyeztetés kiterjedtségét jól jellemzik a számok. E párbeszéd során 118 szervezet, intézmény és közösség képviselői fogalmaztak meg különböző észrevételeket, javaslatokat, illetve kérdéseket: összesen 558-at. Ezek megközelítőleg 90 százalékát beépítették a Városliget megújítását szolgáló végleges kert- és tájépítészeti tervekbe.

Túlnyomó többség a megújítás mellett

Hogy egyetértenek az emberek a Városliget tervezett fejlesztésével, azt visszaigazolja az Ipsos Zrt. által tavaly tavasszal készített kétfázisú (kvalitatív és kvantitatív), az eddigi legrészletesebb és szakmailag leginkább megalapozott közvélemény-kutatás. Ez a felmérés a budapestieket és a Városligetet ténylegesen használó látogatókat kérdezte meg a park átfogó megújítását szolgáló Liget Projektről. A kvantitatív kutatás reprezentatív volt, 600 fős budapesti, illetve 800 fős városligeti látogatói minta alapján - írta Rétvári Bence.

A felmérés legfontosabb eredménye szerint a megkérdezett Városliget-használók 69 százaléka egyetértett azzal, hogy új, korszerű kulturális intézmények is kerüljenek a Ligetbe, ha közben a park zöldfelületét is fejlesztik, és annak nagyságát növelik. Mint ismeretes, a Liget Projekt kiindulópontja, hogy a park évtizedek óta elhanyagolt zöldfelületét rehabilitálja, és a zöldterület nagyságát a Városligeten belül – a feleslegesen lebetonozott területek zöldterületté alakításával – a mostani 59,7 százalékról 65 százalékra növelje, és ezzel együtt valósuljon meg a már több mint száz éve itt lévő számos épület felújítása, és az új kulturális intézmények létrehozása.

Az Ipsos szakemberei által végzett kutatásból az is megtudható, hogy a Liget Projektről tudók többsége szerint pozitív hatással lesz a fejlesztés a városrészre, illetve a budapesti válaszadók 75 százaléka támogatja a projekt egyik legfontosabb elemét, vagyis azt, hogy radikálisan csökkenjen az autóforgalom a parkban.

Jobb és korszerűbb lesz

Továbbá a program gyakorlati megvalósítása érdekében a budapesti lakosságot képviselő Fővárosi Közgyűlés 2014-ben megalkotta a Városligeti Építési Szabályzatot (a továbbiakban: VÉSZ) azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a Liget Budapest Projekt fejlesztéseit egy egységes jogszabályi környezetbe foglalja, világos és egyértelmű jogi és műszaki paraméterek és kritériumok mentén. A tervezési programot végigkísérő széles körű társadalmi és szakmai egyeztetéseknek köszönhetően a VÉSZ rendelkezéseit kétszer is kiegészítették a javaslatok alapján.