Ez már nem szakadás, kitört a háború a Jobbikban

Toroczkai László és Novák Előd legújabb szivárogtatását most sem hagyták szó nélkül Vona Gáborék: a Jobbik házi bulvárportálja, a Zsúrpubi olyan, a szovjet mintát követő, lejárató anyagot készített Toroczkairól, hogy azért még az MSZMP-ben is járt volna a taps. Kiderült, Ásotthalom polgármestere amellett, hogy ügynök, még kém is. Nem ez volt az első támadás ellene. Ez nem csupán pártszakadás, ez már háború.