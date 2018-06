Miután megszűnt pártja, Soros blogjában brillírozott Juhász Péter

Itt van a legújabb instant klasszikus Juhász-interjú, tele kéregetős sztorikkal, Coelho-szintű gondolatokkal, és persze a választáson az egy százalékot is elérni képtelen Együtt kulisszatitkaival. A beszélgetésből kiderült, az Együtt nem jó brand, a nőverő politikus emiatt annyira megbukott politikusként, hogy inkább elmenne gyedre.

Nincs új a nap alatt, kiderült, amit eddig is tudtunk: Juhász Péter nagyon ért az interjúkhoz. Ezt korábban többször is megmutatta, legutóbb a Soros-közeli Magyar Narancs hasábjain, amikor az egész országot lázban tartó Gigantikus Tarhálási Akciójának részleteredményeit ismertette mérnöki precizitással. Az élettársával egy óráig, „durván" dulakodó expártvezért kis szünet után ismét megszólaltatták, hiszen a napokban megszűnt a pártja. Itt van a legújabb Juhász-interjú, tele kéregetős sztorikkal, Coelho-szintű gondolatokkal, és persze a választáson egy százalékot is elérni képtelen Együtt kulisszatitkaival:

Mindennél fontosabb a tarhálás: Nekem többet jelent a választási eredménynél, hogy az utána levő gyűjtés milyen eredményt hozott.

Nekem többet jelent a választási eredménynél, hogy az utána levő gyűjtés milyen eredményt hozott. Gigantikus siker lett a pénzgyűjtögetés : „Politikai célra Magyarországon ennyi pénzt soha senki nem gyűjtött össze Kossuth Lajos óta. Ez jelent valamit."

: „Politikai célra Magyarországon ennyi pénzt soha senki nem gyűjtött össze Kossuth Lajos óta. Ez jelent valamit." Mégis csak van igény Juhászra : „Valamiféle igény arra a munkára, amit mi végeztünk, MÉGIS CSAK van."

: „Valamiféle igény arra a munkára, amit mi végeztünk, MÉGIS CSAK van." Nem volt érdemes az Együttre szavazni: Elhitették és végső soron mi is elhitettük az emberekkel, hogy ránk nem érdemes szavazni.

Elhitették és végső soron mi is elhitettük az emberekkel, hogy ránk nem érdemes szavazni. EMBERILEG csak az Együtt maradt talpon: Értem, hogy ezt bukásnak hívjuk. És valóban az politikai értelemben, emberileg viszont csak mi maradtunk talpon.

Értem, hogy ezt bukásnak hívjuk. És valóban az politikai értelemben, emberileg viszont csak mi maradtunk talpon. Juhászék jobbak, mint a Fidesz: A választáson 0,77 százalékot elérő párt egykori vezetője szerint ők jobban ismerik Magyarországot, mint Orbán Viktor.

A választáson 0,77 százalékot elérő párt egykori vezetője szerint ők jobban ismerik Magyarországot, mint Orbán Viktor. Nagyon kedvelték Juhászt az Együttben: Az Együttben tudtak „párkapcsolati" „válságáról" (értsd: élettársi bunyó), mégis arra bíztatták az Együtt vezetői, maradjon velük.

Az Együttben tudtak „párkapcsolati" „válságáról" (értsd: élettársi bunyó), mégis arra bíztatták az Együtt vezetői, maradjon velük. Rossz brand volt az Együtt: „Az Együtt egy rossz brand lett olyan értelemben, hogy már nem lehet vele megmozgatni embereket."

„Az Együtt egy rossz brand lett olyan értelemben, hogy már nem lehet vele megmozgatni embereket." A világon jobb nem is történhetett volna Juhászékkal, minthogy nem kerültek be a parlamentbe: „Az utolsó küldöttgyűlésen elmondtam, hogy velünk jobb nem is történhetett volna, mert ebben a politikai térben ellenzékiként bent lenni szánalmas, szégyenletes és undorító."

„Az utolsó küldöttgyűlésen elmondtam, hogy velünk jobb nem is történhetett volna, mert ebben a politikai térben ellenzékiként bent lenni szánalmas, szégyenletes és undorító." Politikailag Juhász megbukott: „Nem buktam bele abba, hogy politikus lettem. Más kérdés, hogy politikailag megbuktam."

„Nem buktam bele abba, hogy politikus lettem. Más kérdés, hogy politikailag megbuktam." Lehet, inkább elmegy gyedre: „Lehet, elmegyek gyedre."

Szolgálati közlemény: az újabb klasszis interjút Soros blogja, a 444.hu szállította.