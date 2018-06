Egy busz és egy villamos ütközött össze tegnap délután Debrecenben. Tizenketten sérültek meg, minden sérültet kórházba kellett vinni. A szemtanúk szerint a villamos sofőrje hibázhatott.

Azt láttam, hogy a busz a sárga-piros jelzésen haladt át, viszont addigra már a villamos is közeledett – mondta el a Cívishírnek egy nő, aki azon a buszon ült, amely a villamossal ütközött.

A villamos szerinte hamarabb indulhatott el, mert amikor a busz a lámpán áthaladt, már mozgásban volt.

A busz gyorsan ment, a villamos pedig csak közeledett. Már ekkor tudtam, hogy az ütközés elkerülhetetlen, mert a villamos sem akart lassítani. Aztán belénk jött. Nekem szerencsére nagyobb bajom nem történt. A fejem kicsit fájt, miután leszálltam a buszról. Majd 15-20 perc elteltével a térdem kezdett el sajogni, azóta is be van dagadva. Ráestem az ütközéskor, nagyon bevertem. Elestem és láttam, hogy minden csupa vér. Először azt hittem, hogy én vérzek, de nem, a mellettem ülő férfi beverte az orrát. Egy néni és egy bácsi elájult. A sofőr lehúzódott, leállította a motort, bejelentkezett a központba és azonnal hátrajött hozzánk. Megkérdezte, kinek esett baja, és hogy mennyire súlyos az állapotunk. Aki megsérült, annak mondta, maradjon fent a buszon, a mentők már úton vannak. Én leszálltam, mert a fejfájáson kívül akkor még nem éreztem semmit. A térdem viszont továbbra is fáj, megnézetem a kórházban” – közölte a lány, aki a rendőrséget is felkeresi, hogy minél pontosabb képet alkothassanak a balesetről.

A lap másokat is megszóltatott közvetlenül a baleset után a kórházban.

Többen is úgy látták, hogy a busz sárga jelzésen haladt át.

Egy nőt sokkos állapotban szállítottak be a mentők, kezdetben zavartan beszélt, a vizsgálóba is csak segítséggel tudott bejutni. Egy férfi nyakmerevítőben, hordágyon érkezett.

Egy fiatal férfi a karján súlyosabban sérült meg.