Meglopja Magyarországot az adófizetést kerülő turisztikai multi

Meglopja Magyarországot a Big Bus. A fővárosi városnéző buszok piacát évek óta a szürke zónában ügyeskedő multi uralja. A homályos hátterű Big Bus tulajdonosi szálai először is Bécsbe vezetnek, de a cégiratok révén Londonig, sőt Dubajig is hamar eljuthatunk - írta a zoom.hu. Meddig halászhat a zavarosban a turistákat megfejő, az adófizetést megkerülő multi?

A Big Bus, miközben naponta turisták tízezreit utaztatja százmilliós bevételeket termelve, elképesztően veszteséges. Papíron. A nyilvános adatok, a cég mérlege szerint öt év alatt már közel másfél milliárdot buktak ezen az üzleten. A mérlegek gondos tanulmányozása és a cégtől kiszivárgó pénzügyi információk alapján nyilvánvaló, hogy trükkös keresztbeszámlázás, pénzügyi ügyeskedés révén, külföldi számlákon landolnak a tényleges bevételek, mindeközben Budapestnek szinte semmi haszna az egészből. Az adóköteles profit szőrén-szálán elszivárog - írta a zoom.hu.

Eltűnt az alaptőke

Időközben még a cég alaptőkéje is eltűnt, pillanatnyilag 500 milliós mínuszt mutat ebben a tételben is a könyvelés. Az évek során összehozott másfél milliárdos veszteség, a félmilliárdos mínuszban lévő alaptőke felől nézve érthetetlen, hogy egyáltalán miért maradnak nálunk. A Big Bus azonban foggal-körömmel ragaszkodik Budapesthez, másfél milliárdos mínusz ide vagy oda, ez nekik valamiért nagyon megéri. Pénzügyi szakértők már többször próbálták kielemezni a cég működését, és furcsa dolgokra bukkantak. Óriási készpénzforgalmat bonyolítanak, ami akár a pénzmosás gyanúját is felvetheti, a lehetőség kétségkívül adott.

Bécsből számláznak

A folyamatosan hatalmas veszteséget termelő Big Bus ráadásul sok ténylegesen nálunk végzett tevékenységet Bécsen keresztül számláz le. Onnan ide, innen oda suhannak a pénzek, szövevényes, már-már átláthatatlan rendszert teremtve. Hatalmas összegek ingáznak Bécs és Budapest között, könyvelési szempontból szinte követhetetlenül. A cég, miközben csak Budapesten végez szolgáltatást, telis-tele van olyan külföldi számlákkal, amik mögött aligha van valódi teljesítés.

Ráadásul a londoni központ naponta tetszőlegesen állapít meg valutaátváltási számokat a Magyar Nemzeti Bank árfolyamától teljesen függetlenül. Úgy játszhatnak a hatalmas összegekkel, ahogy csak akarnak. Bevetnek minden trükköt, csak nehogy adózniuk kelljen itt Magyarországon. A piac szabályos lerablása folyik.

Az országnak pedig semmi haszna nincs abból, hogy a Big Bus-turisták százezreit utaztatja, hiszen az adóköteles profit egyszerűen eltűnik.

Természetesen a szolgáltatással is rengeteg a gond. Gyakran erőszakosan zaklatják a turistákat, hogy szálljanak fel a buszra, ellenőrizhetetlen darabszámú jegyet adnak ki, sokszor kézből, számlát pedig nem adnak. De nem csak a zavaros árusítással van gond: a buszok gumija nem egyszer tükörsima, azaz rossz állapotú. Ilyen körülmények között kell a turistáknak megcsodálni Budapest szépségeit. És egy ilyen cég lopja meg Magyarországot.

A kérdés adott: meddig halászhat a zavarosban a turistákat megfejő, az adófizetést megkerülő multi?