Összeomlás: Dúró Dóra kilépett a Jobbikból

Toroczkai László kizárása után Dúró Dóra kilépett a Jobbikból.

Dúró Dóra távozik a Jobbikból - nyilatkozta a politikus az InfoRádiónak. A párt parlamenti frakciójának volt tagja, Toroczkai László kizárását követően bejelentette kilépését.

Parlamenti mandátumának sorsát a Toroczkai László által június 23-án megalakítandó platformon történtek alapján fogja eldönteni.

Toroczkai Lászlót, a párt volt alelnökét az etikai és fegyelmi bizottság csütörtökön egyhangú határozattal zárta ki.

A Jobbik elnökválasztásán alulmaradt ásotthalmi polgármester Mi magunk néven alakított volna platformot, de a párt ehhez nem járult hozzá, mivel az alapszabály nem teszi lehetővé ilyen testület létrehozását. A platformhoz csatlakozni kívánt Dúró Dóra is, akit múlt kedden kizártak a Jobbik országgyűlési frakciójából.

Egy hosszú út vége

Dúró Dóra kilépése a Jobbikból része annak a folyamatnak, amiről több cikkünkben is beszámoltunk. Bár már hetek óta napirenden volt a Jobbik szakadása, és egyre inkább elkerülhetetlennek tűnt, mégis villámgyorsan történt meg, amikor Dúrót, a párt szimbolikus arcát eltávolították a parlamenti frakcióból Vona emberei.

Vona befolyása erős maradt

Az áprilisi választáson elszenvedett hatalmas bukás után Vona Gábor lemondott a pártelnöki tisztségről, sőt, parlamenti mandátumáról is. Igaz, azért közel sem távolodott el a párttól, hiszen tanácsadóként fogják alkalmazni. A háttérből most is ő diktál. Vona befolyása továbbra is rendkívül erős a pártban, meghatározta, hogy kit szeretne látni a párt élén utódjaként, és végül az általa preferált Sneider Tamás-Gyöngyösi Márton páros legyőzte a Toroczkai-Dúró duót. Igaz, óriási meglepetésre éppenhogy, a párttagság nagy része ugyanis fellázadt, mivel a vesztes oldal 46 százalékot kapott.

Összeomlott a párt

Vona lemondása és a tisztújító kongresszus közötti időszakban a párt összeomlott, és azóta sem tud feltápászkodni. Tömegessé váltak a kibeszélések, a nyilvánosság előtti üzengetések, és az ellenérdekű felek pártközpontból való besározása. A győztes néppártiak és a vesztes radikálisok között nagyon elmérgesedett a viszony, annyira, hogy Toroczkai a csalódott jobbikosok becsatornázása miatt létrehozta a párton belül a Mi Magunk elnevezésű platformot (a név az ír Sinn Fein nevének szó szerinti fordítása).

Emiatt a lépése miatt a párt elnöksége „felkérte" Sneider Tamás elnököt és Gyöngyösi Márton elnökhelyettest, hogy kezdeményezzen etikai és fegyelmi eljárást Toroczkai László ellen. Toroczkait végül ki is zárták. Azonban a nem a finom módszereiről ismert, és a baloldalra tolódott Jobbik-vezetés első áldozata nem ő, hanem szövetségese, Dúró Dóra lett.

Először le akart mondani, de meggondolta magát

Miután kizárták Dúrót a frakcióból a politikus azt fontolgatta, hogy visszaadja a mandátumát, de végül megváltoztatta az álláspontját. "Lemondok mandátumomról, ha azt Toroczkai Lászlónak adják,

vagy egy másik olyan jelöltnek, aki hűen képviseli a kongresszus 46 százalékának akaratát, de a frakció további elszakadását a párttól nem támogatnám azzal, hogy Vona Gábor egy újabb emberének adjam át a helyem" - írta Facebook-oldalán még június 6-án. Hozzátette: ha erre a Jobbik vezetése nem hajlandó, akkor a mandátum sorsát a június 23-i gyűléstől teszi függővé.

Ez volt az utolsó csepp a pohárban

Dúró azzal is kihúzta a gyufát az új pártvezetés előtt, hogy nyilvános posztban leplezte le azokat a személyeket, akik a kizárása ellen voksoltak. Így gyakorlatilag megerősítette portálunk azon korábbi értesülését, miszerint többen otthagyhatják a teljes szétesés szélére jutott Jobbik frakcióját. Az ellenzéki párt frakciójából kizárt politikus azt is közölte, hogy mellette állt Volner János, Apáti István, valamint az olimpiai bajnok Steinmetz Ádám. Olyanokról is említést tett, akik csak a nagy nyomás miatt szavaztak ellene, de valójában nem kérnek az álbaloldali fordulatot levezénylő bukott alakulatból.