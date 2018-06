Egy három fős banda félelemben tartotta a dorogi kisiskolásokat

A banda két tagja 14, a harmadik 13 éves. Ők tartották rettegésben az egyik dorogi általános iskola diákjait.

A 13 éves fiú 2017 februárjában, az egyik szünetben odament egy 11 éves kislányhoz, csúnya szavakat mondott neki, és kiabálni kezdett vele. Azt mondta neki, megveri, ha nem ad neki pénzt.

A kislány ekkor 200 forintot adott neki, nem sokkal később pedig 20 forintot.

A 13 éves fiú nem sokkal később az iskola büféjében megfenyegetett egy másik tanulót is. Tőle 100 forintot követelt. A fenyegetéstől a 11 éves kisfiú megijedt, és kiszaladt a büféből. Ekkor utána futott a társa pedig elé állt, és ő is követelte tőle a 100 forintot, aztán ököllel megütötte a kisfiú hasát.Meg is kapták a 100 forintot.

Az üggyel kapcsolatban mind a három fiatal ellen eljárást indítottak.