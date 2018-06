Illegális bevándorlás: Magyarország nem változtat az álláspontján

Puskás Imre, a Fidesz szóvivője beszélt a Heti TV Pirkadat című műsorában a biztonságról, a nemzetállami létről, Magyarország álláspontjának a képviseletéről az Európai Unióban, de szóba került még a magyar ellenzék véleménye is.

Puskás Imre szerint a biztonság a legfontosabb, igaz az is, hogy mindeközben a világ összes közszereplője képes megfogalmazni, hogy szerinte mi a biztonság, vannak olyanok, akik számára belefér a biztonság fogalmába, hogy a migrációt alapvető emberi jognak gondolja. A magyar kormány ezzel szemben azt mondja, a migráció az nem egy lehetőség, hanem egy óriási biztonsági kockázat. Mindezek mellett azzal sem ért egyet a kormányzat, hogy a multikulturalizmus egy olyan érték, amely felülmúlná azt a kategóriát, amelyik a nemzetállamok fogalmát jelenti.

A szóvivő hozzátette, természetesen a nemzetállamokban is megvannak azok a vonások, amelyek a multikulturalizmus fogalmával írhatók le, de az a típusú értelmezés, amely Nyugat-Európa több nagyvárosában nyilvánul meg, amely a párhuzamos társadalmak kategóriájával is leírhatók, hiszen vannak olyan városrészek ezekben a településekben, amelyek már külön részként működnek, ahol a jogkövetés sem valósul meg, ez nem a jövő útja a magyar álláspont szerint. Ez már nem szolgálja sem a biztonságot, sem pedig a komfortosságot.

Puskás Imre leszögezte, ezért is fontos, hogy az ország legfontosabb jogszabálya, az Alaptörvény rögzítse, Magyarország nem hajlandó befogadni migránsokat, mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt elkerülje, ezen az álláspontján pedig semmilyen nyomás gyakorlására sem hajlandó változtatni. Arra a kérdésre, hogy kik akarnak nyomást gyakorolni, a szóvivő azt mondta, látszik, hogy az Európai Unió intézményein keresztül, akár az ENSZ-ben folyó migrációs vitát is nézve, többen is igyekeznek nyomást helyezni a magyar kormányra.

