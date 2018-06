Kizárták Toroczkait a Jobbikból

Kizárták a Jobbikból Toroczkai Lászlót Simicska Jobbik-propaganda csatornája, a Hír TV szerint.

Csütörtök este a párt etikai bizottsága döntött a Jobbik egykori alelnöke ügyében, a hivatalos döntést egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A Jobbik sajtóosztálya annyit közölt a Jobbik propagandacsatornájával, hogy először az érintettet szeretnék tájékoztatni az eljárás döntéséről.

Úgy tudják, az etikai bizottság elvileg meghallgatta volna Toroczkait, ő azonban nem ment el a csütörtöki ülésre.

Mint arról korábban beszámoltunk, Novák Előd korábbi Jobbik-alelnök szerint pártszakadást eredményez, ha kizárják a platformot alapító Toroczkai Lászlót a Jobbikból. A volt jobbikos országgyűlési képviselő beszélt pártja botrányos pénzügyeiről is.

Előre megvolt az ítélet?

Szintén írtunk arról, hogy előre várható volt Toroczkai kizárása. Legalábbis erre utalt Gyöngyösi Márton elnökhelyettes nyilatkozata, és az, amit a Zsúrpubi szovjet típusú lejárató anyagában írtak. Ismert, május végén a Jobbik elnöksége felkérte (csodálatos szóhasználat az antikommunista gyökerekkel rendelkező párt esetében!) Sneider Tamás elnököt és Gyöngyösi Márton elnökhelyettest, hogy kezdeményezzen etikai és fegyelmi eljárást Toroczkai ellen, mert

úgy vélik, a volt alelnök a tisztújító kongresszus után indított „sajtóturnéja” során jobbikos taghoz méltatlan módon és tartalommal nyilatkozott,

és a Jobbik „belső megosztásának és szétszakításának szándékával” alapszabály-ellenesen platform alapítását kezdeményezte. Ásotthalom polgármestere nagy médiaérdeklődés közepette jelentette be, hogy megalapítja a Mi Magunk elnevezésű platformot, amelynek zászlóbontása június 23-án lesz Toroczkai „felségterületén”.

Később Gyöngyösi Márton elnökhelyettes, a zsidókat listázni akaró néppárti politikus a Hír TV-ben egyenesen a negatív nézettségi rekordokat döntő Kálmán Olgának árult el egy kulisszatitkot: hogy a párton belüli platformalapítási kísérlete miatt már kizárták Toroczkai Lászlót. Természetesen mindezt elvileg a csütörtöki meghallgatása előtt tette. Ezzel párhuzamosan a Zsúrpubi főszerkesztője, miközben szovjet típusú lejáratásba kezdett a „lehet ügynök, lehet kém” Toroczkai ellen, véletlenül (?) ő is elszólta magát.

Novák is nekiment a Jobbik vezetésének

Ilyen előzmények után borítékolható volt, milyen döntés fog születni a radikális politikus ügyében. A történethez hozzátartozott, hogy Toroczkai is mindent bevetett annak érdekében, hogy kirúgják a pártból. Akárcsak a kibeszélés nagymestere, Novák Előd, aki szövetségese védelmére kelt. Novák arról is beszélt, hogy a Jobbik országgyűlési képviselőcsoportja rendkívüli mértékben eltávolodott a párttól, és a „lélekkufárkodás” mellett a pénzügyekben is eléggé vállalhatatlan folyamatok indultak be, ezért is mondott le a pártalapítvány kuratóriumában betöltött tisztségéről.

Esik szét a párt

Az országos botránnyal párhuzamosan az alapszervezetek is esnek széjjel. Szmik Lajos szerdán közösségi oldalán jelezte, hogy kilépett a pártból és a Jobbik Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat frakciójából. Rövid írásából kiderült, hogy döntését már „egy régebb óta húzódó összeférhetetlenség miatt”, és „a Jobbikon belül egy ideje megváltozott nézetek” miatt hozta meg. Nem hagy fel a politizálással, függetlenként folytatja.

Korábban megírtuk, hogy Orbán Imre Veszprém megyei képviselőnek, és Szabó Ákos nagykátai elnöknek is elege lett a Jobbikból, és Szmikhez hasonlóan visszadobták párttagságijukat.