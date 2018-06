A hamarosan megnyíló új Újpesti Piac és Vásárcsarnokról, illetve az UP Újpesti Rendezvénytérről beszélt Wintermantel Zsolt, Újpest fideszes polgármestere. A városvezető szólt arról is, hogy milyen új tervekkel készülnek a következő időszakban.

„Felfelé törekszünk, felfelé tekintünk", mondta Wintermantel Zsolt, aki a hamarosan megnyíló új Újpesti Piac és Vásárcsarnokról, illetve az UP Újpesti Rendezvénytérről nyilatkozott az ujpest.hu oldalnak. A polgármester közölte, régen bevett szokás volt, hogy az élelmiszerpiac és a kultúra színhelye, vagyis a testi és a lelki töltődés egy térben kapcsolódik össze. Ma ez kuriózumnak számít, de valójában egy régi hagyományt élesztenek újjá azzal, hogy náluk a város legnagyobb, központi terén, egy épületben lehet élelmiszert vásárolni és kulturális rendezvényeken részt venni - tette hozzá.

Újpest felfelé törekszik

A polgármester elmondta, az UP több dolgot fejez ki egyszerre. Egyfelől az Újpest szóból származik, kifejezi, hogy ragaszkodnak Újpesthez, "ez a városunk, büszkék vagyunk rá, és szeretünk újpestiek lenni. Ugyanakkor a XXI. század fiatalos, trendi, modern világához is tartozunk, amelyben az angol nyelv már természetesnek számít. Az UP ugye angolul azt jelenti, hogy fel, és mi felfelé tekintünk, felfelé törekszünk. És nem utolsósorban, a rendezvénytér központja az új vásárcsarnok tetején működik majd, erre is utal az UP elnevezés" - mondta Wintermantel Zsolt.

Szólt arról is, hogy nem kizárólag az épületben lesznek programok, nem csak az lesz találkozóhely és közösségi tér az emberek számára, hanem a tér új részei is, amelyek csak később készülnek el. A vásárcsarnok fölötti szintekre egy promenád vezet majd, ott és lent a téren is rendszeresen lesznek programok. Ezért pontosabb ez az elnevezés. Az UP – Újpesti Rendezvénytér tehát egy komplex intézmény lesz, amely a Szent István téren belső és külső programok helyszíneként működik majd - mondta Wintermantel.

Ekkor indul a próbaüzem

Ősszel egyfajta próbaüzem veszi kezdetét, hagyományos kulturális programokkal. Azután, jövő év elejétől fokozatosan beindulnak a nagyobb szabású rendezvények is. Mivel a téren az új vásárcsarnok megnyitása után még legalább egy-másfél évig zajlik az építkezés, a rendezvénytér igazán csak akkor lesz teljes, akkor tudja összetett funkcióját betölteni, amikor befejeződik az építkezés, és az egész tér elkészül - tette hozzá.

A XXI. században a minőségi kultúrát profi, piaci működéssel lehet és kell biztosítani. Úgy gondolom, Újpestnek e téren is a legjobbak közé kell tartozni - mondta a városvezető. A kereskedelmi tévék, az internet, a felturbózott belvárosi bulinegyed korában olyan emberi, anyagi erőforrásokra, olyan infrastruktúrára és működési koncepcióra van szükség, amely versenyképes kínálatot tud nyújtani. Különösen nagy kihívás ez egy olyan helyen, mint Újpest, ahonnan egyszerűen és gyorsan elérhetők a belvárosi programok. Újpest nem akar lemaradni, alvóvárossá válni, mi éppen a fordítottjára törekszünk: fel akarunk kerülni a minőségi kulturális élet térképére - jelentette ki a polgármester.

Új korszak