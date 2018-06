Nem tudta kifizetni százmilliós tartozását a Jobbik

Minden pénzét és anyagi támogatását felélte a Jobbik. A legnagyobb ellenzéki párt nem tudja kifizetni tartozásait, információink szerint a párt a mai napig több mint hatvanmillió forinttal tartozik a Magyar Postának. Pénzügyi halasztást kértek adósságaik rendezésére.

Rájár a rúd a Jobbikra, nem csak a pártszakadástól kell tartaniuk, anyagi biztonságuk is a múlté. A napokban Novák Előd Facebook posztjában hozta nyilvánosságra a párt zűrös pénzügyeit. A Jobbik egykori alelnöke több százezer forintos párton belüli kifizetésekről, dupla fizetésekről, százmilliós kampánytartozásról és a párt támogatói által összedobott, az ÁSZ-bírság kifizetésére szánt százmillió forint feléléséről rántotta le a leplet a napokban.

Információink szerint a gondok nem szűntek meg. Sőt! A Jobbik fizetésképtelensége miatt pénzügyi halasztást kért a Magyar Postától kifizetetlen számlái visszafizetésére.

Február közepétől április elejéig a Postát bízta meg kampányanyagai terjesztésével a Jobbik. A vállalt feladatot a társaság elvégezte, a munkájukért járó teljes összeget azonban a mai napig nem kapták meg. Hónapokig kiegyenlítetlen számláik voltak, az első utalást csak akkor tudták elindítani, amikor júniusban megkapták az állami párttámogatást.

Az Origo értesülései szerint a százmilliós nagyságrendű tartozásból nagyságrendileg negyvenmillió forintot utalt át a hónap elején a Jobbik, a maradék hatvanmillió forintra egyhavi pénzügyi halasztást kértek.

Ez azt jelenti, hogy a párt júliusban tudná rendezni számláit, pontosan akkor, amikor megérkezik hozzájuk a következő havi állami párttámogatás. A Jobbik kasszája tehát minden valószínűség szerint teljesen kiürült. Ahogyan Novák Előd is írta, miközben a kisemberektől is pénzt kéregettek az ÁSZ- bírságra, valójában dőzsölés folyt a Jobbikon belül. A választási kudarcnak köszönhetően azonban Simicska Lajos elzárta a pénzcsapokat, a támogatók által befizetett összegek pedig többek közt a pártvezetés zsebében landoltak. A Jobbiknak így már nemcsak a párton belüli konfliktusokkal, de anyagi gondjaival is meg kell küzdenie.