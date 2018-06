Más nyelvezettel, más köntösbe csomagolva ugyanaz a célja Sorosnak

Az amerikai pénzember továbbra is ráerőltetné a bevándorlást a kelet-európai államokra is, csak más nyelvezettel, más köntösbe csomagolva igyekszik eladni tervét - mondta Deák Dániel, a Figyelő főmunkatársa az M1 stúdiójában. Az elemő szerint a milliárdos spekuláns továbbra is legalizálná a migrációt, terveivel pedig befolyásolná az Európai Unió politikáját, és beavatkozna a kelet-európai államok életébe is, csak a módszerei változtak. Kommunikációs irányváltás Sorostól.

Ahogy megírtuk, Soros György, pénzember/oknyomozó/megmondóember-elemző körülbelül egy éve óta új hobbinak hódol, a SZEREPLÉSNEK (értsd: villogás): a különböző balliberális portáloknak vezércikkeket irogat, videós üzeneteket küldözget, és ha minden kötél szakad, akkor még pénzt is küld. Bár nem sokan kérték erre, őt ez egyáltalán nem érdekli, nagyon szeret beleszólni a magyar emberek sorsába Amerikából.Soros legutóbb a HVG hasábjain a keresztény Európa ellen hirdetett programot, amiben minden eddiginél jobban kivillantotta foga fehéréjét. Az írás azt taglalja, hogy az Európai Uniónak milyen lépéseket kellene tennie a migráció kezelése érdekében. Ebben leírja: „a migránsokat szét kell osztani a tagállamok között." És bár hozzátette, hogy ez csak önkéntes alapon történhetne, a migránsokat oda vitetné, ahol ők élni akarnak. Ezzel párhuzamosan ugyan fontosnak tartja a határok védelmét, azokat mégis nyitva tartaná a legális migráció előtt. Viszont az unió belső határainak lezárását sem tartja jó ötletnek.

Soros-terv: A köntös új, a cél ugyanaz

Deák Dániel, a Figyelő főmunkatársa úgy véli, más nyelvezettel, más köntösbe csomagolva lényegében ugyanazt szeretné elérni, mint amit már a 2015-ös és 2016-os elképzelései során leírt a különböző cikkekben, ezért az látszik, hogy Soros továbbra is ráerőltetné a bevándorlást a kelet-európai államokra is. Így tehát a milliárdos spekuláns továbbra is legalizálná a migrációt, terveivel pedig befolyásolná az Európai Unió politikáját, és beavatkozna a kelet-európai államok életébe is. A politológus kiemelte, hogy Soros György nem sokkal azután írta meg véleménycikkét, miután Soros alapítvány bejelentette, Budapestről Berlinbe költözteti irodáját. Deák Dániel ennek kapcsán azt mondta, ez a lépés is azt jelenti, hogy az eddiginél is nagyobb nyomást akarnak gyakorolni Magyarországra és a szomszédos államokra, különösen a többi visegrádi országra.

Az afrikai Marshall-tervvel Soros gazdagodna

Soros György azt is javasolta írásában, hogy az Európai Unió évente legalább 30 milliárd euróval segítse az afrikai országokat, egyfajta Marshall-terv részeként. Ezt egyébként úgy képzeli el, hogy ő adna hitelt az EU-nak, hiszen annak nincs erre forrása. Mint írta: „innovatív és bátor megoldás kell erre a problémára." Kovács István, az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója úgy véli, ezzel a hitellel is az amerikai milliárdos gazdagodna régi elképzeléseinek megfelelően.

A migráció mellett a megszorítások is jelentős nehézséget okoznak az uniós gazdaságpolitikában, ahogyan a Brexit is komoly problémát jelent. Szerinte ezeket a kihívásokat úgy lehet kezelni, ha a nemzetállamok félreteszik érdekeiket.