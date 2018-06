Gulyás Márton, az óriási ellenzéki bukta után drámai kamu-visszavonulást tartott, azonban mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ez csak egy szokásos ellenzéki színjáték - amit láttunk Hadházynál is -, hiszen a magamutogató bukott rendezőhallgató mindennél jobban szeret a reflektorfényben sütkérezni, és elmondani agymosó véleményét Magyarország dolgairól. Szóval mindenki megnyugodhat, mert a festékdobáló, sorosista forradalmár visszatért, és egyből le is bukott egy amszterdami konferencián, ahol épp Magyarországot mocskolta elvtársai előtt. A rendezvényen ugyanis váratlanul megjelent a magyar nagykövet, aki elmondta a valóságot Magyarországról. Gulyás a lebukását követően a vlogján magyarázkodott, hogy mit is csinált ő tulajdonképpen a holland továbbképzésen, de nem kell nagy képzelőtehetség: Magyarországot és a magyar kormányt szidalmazta.

Nos, mint ahogy a festékdobálós provokátor vlogján elmondottakból megtudhattuk, Gulyás az amszterdami, kétévente megtartandó Act for Democracy nevű, nyilvánvalóan liberális továbbképző konferencián vendégeskedett.

A konferenciáról már az mindent elmond, hogy Magyarországról épp Gulyás Márton volt előadóként meghívva, mint a hazai demokrácia nagy "szakértője". Holott itthon mindenki tudja róla, hogy Gulyás azonkívül, hogy középületeket rongált festékkel, valamint számos hasonló agresszív provokációt szervezett és a Közös Ország Mozgalom nevű csipet-csapatával a nagy ellenzéki összefogáson dolgozott – ami csúfos kudarccal zárult április 8-án – túl sok mindent nem tud felmutatni. Kirúgták a rendezői szakról, azóta pedig különböző Soros által így vagy úgy finanszírozott szervezetek apanázsából tengeti mindennapjait és dolgozik a Főnök utasításainak megfelelően a nemzeti kormány bedöntésén. Szerencsére eddig nem sok sikerrel.

Gulyás beszámolójából megtudhatjuk, hogy ezen a kiváló rendezvényen váratlanul megjelent Dr. Kocsis András, Magyarország holland nagykövete is, aki megvédte hazánkat az összegyűlt sorosista, liberális publikum előtt.

A Soros hazai szócsöveként tevékenykedő provokátor láthatóan meglepődött azon, hogy jelen van a magyar nagykövet is, hiszen már éppen belejöhetett Magyarország és a magyar kormány gyalázásába az elvtársai előtt.

Dr. Kocsis András kikérte magának Magyarország és a magyar választási rendszer szidalmazását, és elmondta, hogy például az Egyesült Királyságban honos, többségi választási rendszerben a Fidesz nem csak a 67 százalékát kapta volna meg a rendelkezésre álló mandátumoknak, hanem azok 85 százalékát. De elmondta azt is, hogy a választási rendszerünket a Velencei Bizottság is megvizsgálta, amely azt rendben találta.

A nagykövet ezt követően a moderátorhoz fordult, akitől számon kérte, hogy ő már lassan 6 éve Hollandiában dolgozik nagykövetként, de még sosem hallotta, hogy Magyarország ne tartozna Európához – ahogy az vélhetően az agymosó, liberális tréningen elhangozhatott. És Kocsis felhívta a figyelmet arra is, hogy nyitva kéne tartani a dialógust, és hanyagolni "ezeket az arrogáns állításokat".

Nos, tehát magyarra fordítva nem történt más, mint az, hogy Gulyás lebukott. Lebukott, hogy a Soros által kitartott, és főállásban a spekuláns szócsöveként tevékenykedő bukott provokátor külföldön próbálja lejáratni hazánkat,és elhinteni Magyarország és a magyar választási rendszer rosszhírét.

Csak ugye arra nem számított, hogy ezen a vélhetően zárt, saját maguknak tartott továbbképző fórumon megjelenik valaki, aki megcáfolja és félbeszakítja a Magyarországot mocskoló monológját. Így hát, mivel kiderült a turpisság, a nagy és drámai visszavonulást követően kénytelen volt Gulyás maga is beszámolni az eseményről vlogján. Ennyi történt.

A Soros zsebében üldögélő hazai festőművész persze liberálisokhoz méltó, korrekt módon, nem tette közzé a teljes beszélgetést, hogy kiderüljön a közvélemény számára, hogy miket hordott még össze a jó Magyarországról Amszterdamban, de nem kell nagy képzelőerő, hogy kitaláljuk, hogy nem sok jó hangozhatott el a szájából.

Tehát ha Gulyás Márton visszavonulása miatt könnyeket hullattunk volna, feleslegesnek bizonyult, hiszen a botrányhős, álforradalmár ugyanott folytat mindent, ahol abbahagyta, külföldi okosításokra jár, vlogot működtet, és minden lépésében dolgozik a Főnök, azaz Soros utasításainak végrehajtásán, így hazánk és a magyar kormány lejáratásán.