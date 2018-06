Szabálytalan számlákat ad a Big Bus

Újabb, a Big Bus körüli szabálytalanságról rántotta le a leplet a Tények vasárnapi adásában. Egy, a cég által kiállított bizonylat tanúsága szerint, bár euróban kérték el az budapesti körutazásra jogosító jegy árát, a bizonylatra mégis forintban írták fel az ellenérték összegét. A Tények által megkérdezett szakértő szerint, ez ebben a formában szabálytalan, hiszen akkor volna szabályos a bizonylat, ha szerepel rajta az ár euróban is, vagy az valutaátváltás mértékét is feltüntetik rajta. Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy a buszok állapotával is problémák vannak, de adózást is elkerülik Magyarországon.

Vámos György az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a TV2 hírműsorának kérdésére elmondta, hogy bármely vállalkozásnak joga van valutát is, így például eurót elfogadnia, azonban ez csak abban az esetben szabályos, ha

Nem csak forintban, hanem euróban is fel kell tüntetni a szolgáltatás, vagy a termék árát, ha nem ezt a megoldást választja, akkor az átváltási árfolyamot."

A főtitkár elmondta továbbá, hogy a fenti esetben, tehát ha csak forintban tüntetik fel az euróban elvett ellenszolgáltatást, akkor az a bizonylat hiányos és felvetheti az adócsalás gyanúját is.

Íme a felvétel:

Ahogy arról a tegnapi cikkünkben beszámoltunk, a Big Bus buszainak állapota is komoly problémákat vet fel: kopott, barázdátlan gumiabroncsokkal közlekednek a cég járatai.

De nem ez az egyetlen probléma a cégnél, hiszen nagyon úgy tűnik, ahogy azt korábbi cikkünkben a Zoom.hu alapján megírtuk, a cég valószínűleg meglopja a magyar államot, hiszen kesze-kusza keresztbeszámlázások, pénzügyi ügyeskedés révén, külföldi számlákon landolnak a tényleges bevételek, így az adóköteles profitot eltüntetik, és adót nem fizetnek hazánkban.

A nyilvános adatok, a cég mérlege szerint öt év alatt már közel másfél milliárdot buktak ezen az üzleten.

A mérlegek gondos tanulmányozása és a cégtől kiszivárgó pénzügyi információk alapján nyilvánvaló, hogy trükkös keresztbeszámlázás, pénzügyi ügyeskedés révén, külföldi számlákon landolnak a tényleges bevételek, mindeközben Budapestnek szinte semmi haszna az egészből. Az adóköteles profit szőrén-szálán elszivárog - írta a zoom.hu

Eltűnt az alaptőke

Időközben még a cég alaptőkéje is eltűnt, pillanatnyilag 500 milliós mínuszt mutat ebben a tételben is a könyvelés. Az évek során összehozott másfél milliárdos veszteség, a félmilliárdos mínuszban lévő alaptőke felől nézve érthetetlen, hogy egyáltalán miért maradnak nálunk.

A Big Bus azonban foggal-körömmel ragaszkodik Budapesthez, másfél milliárdos mínusz ide vagy oda, ez nekik valamiért nagyon megéri.

Pénzügyi szakértők már többször próbálták kielemezni a cég működését, és furcsa dolgokra bukkantak. Óriási készpénzforgalmat bonyolítanak, ami akár a pénzmosás gyanúját is felvetheti, a lehetőség kétségkívül adott.

Bécsből számláznak

A folyamatosan hatalmas veszteséget termelő Big Bus ráadásul sok ténylegesen nálunk végzett tevékenységet Bécsen keresztül számláz le.Onnan ide, innen oda suhannak a pénzek, szövevényes, már-már átláthatatlan rendszert teremtve.

Hatalmas összegek ingáznak Bécs és Budapest között, könyvelési szempontból szinte követhetetlenül. A cég, miközben csak Budapesten végez szolgáltatást, telis-tele van olyan külföldi számlákkal, amik mögött aligha van valódi teljesítés.

Ráadásul a londoni központ naponta tetszőlegesen állapít meg valutaátváltási számokat a Magyar Nemzeti Bank árfolyamától teljesen függetlenül. Úgy játszhatnak a hatalmas összegekkel, ahogy csak akarnak. Bevetnek minden trükköt, csak nehogy adózniuk kelljen itt Magyarországon. A piac szabályos lerablása folyik.

Az országnak pedig semmi haszna nincs abból, hogy a Big Bus-turisták százezreit utaztatja, hiszen az adóköteles profit egyszerűen eltűnik.

Most a Tények mai adásából az is kiderült, hogy a cég szabálytalanul állítja ki a külföldiek számára a bizonylatokat, ami felveti az adócsalás gyanúját is.