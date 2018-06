Vasárnap is számíthatunk viharra, felhőszakadásra

Vasárnapra is riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat a várható heves zivatarok, felhőszakadás miatt.

A sok napsütés mellett gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, kezdetben csak helyenként, kora délutántól szórványosan zápor, zivatar is várható, néhol felhőszakadás is előfordulhat. Többnyire gyenge marad a légmozgás, de zivatarok környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. Késő estére 18 és 24 fok közé hűl le a levegő - közölte honlapján a meteorológiai szolgálat.