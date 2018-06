A választási kudarc ellenére megint Fekete-Győr András a Momentum elnöke

Az Azonnali számolt be a Momentum Mozgalom háza táján tartott tisztújítás részeredményéről. Ebből kiderült, hogy az összegyűlt tagság 56 százaléka támogatásával visszaválasztották Fekete-Győr Andrást a Parlamenten kívüli párt élére. Fekete-Győrnek és az új elnökségnek nem lesz könnyű dolga, hiszen a viccpártot szétfeszítik a belső ellentétek az újak és régiek, az összefogáspártiak és az azt ellenzők között. Szóval a baloldal új reménysége, a már szétesőben lévő elődeik nyomdokain jár.

Fekete-Győrnek két kihívója volt: Nemes Balázs, aki a pécsi alapszervezetet vezette, és akiről az Origo hozta nyilvánosságra, hogy korábban szélsőjobboldali eszméket vallott magáénak, kőkeményen zsidózott egy nyilvánosságra került hangfelvétel szerint.

A másik elnökjelölt pedig a korábban HÖK-ös Dukán András Ferenc volt, aki a párt elnökségi tagja volt a vezetés választást követő lemondásáig, és aki az Azonnali szerint a Momentumot a jelenleginél decentralizáltabb mozgalomként képzelte el. Azonban úgy tűnik, egyikük számítása sem jött be, hiszen Nemes Balázs 26 százalékot, Dukán András Ferenc 18 százalékot kapott, így Fekete-Győr, a maga 56 százalékával továbbra is vezetheti a belvárosi pártot.

Őt visszaválasztották, annak ellenére, hogy a viccpárt az elmúlt időszakban nem tudott igazi politikai teljesítményt felmutatni, csak számos belviszálytól, sikertelen tüntetésektől, valamint a többi párttal történő összefogás körüli huzavonától volt hangos a sajtó.

A négy alelnök személyéről még nincs tudomásunk, azonban, ahogy arról az Azonnali is beszámolt, a korábbi elnökség – leszámítva Dukán András Ferencet – valamennyi tagjának elment a kedve a Momentumban történő politizálástól.

Az alelnökségért elindul többek közt az uniós pénzt sajátosan elköltő Hajnal Miklós, a Momentum szóvivője, aztán a DK ifjúsági tagozatát korábban vezető, de onnan kiugrott (vagy elküldött) Szarvas Koppány Bendegúz, valamint Göncz Árpád unokája, Benedek Márton is.

Ahogy azt korábban megírtuk, a tisztújításra azért került sor, mivel a Momentum teljes elnöksége lemondott, miután az országgyűlési választásokon csak 3 százalékot értek el, és korábban az elnökség azt vállalta, hogy bejuttatják a Momentumot a Parlamentbe. Az álmaik aztán csúnyán szertefoszlottak április 8-án este.

Ahogy arról az Origo beszámolt, a Momentumot teljesen szétszakítják a belső ellentétek: az összefogáspártiak és az azt ellenzők között, az újak és a régiek között, valamint az alapján, hogy az Európai Parlamentben melyik politikai párthoz tagozódnának be.

Így a kiábrándult baloldaliak és belvárosi liberálisok nagy reménységeként, új erőként indult politikai párt ugyanolyanná vált, mint a most már szétesőben lévő elődeik: széthúzóvá és megosztottá. Nem csoda, hogy ezt a választópolgárok sem túlzottan díjazták április 8-án.

Mindenesetre Fekete-Győr most újabb két évig bohóckodhat a pártocska élén, kérdés, hogy milyen irányba fogja vezetni azt, hiszen mint fentebb is leírtuk, a budapesti olimpia megfúrásán kívül – ha ezt tekinthetjük politikai teljesítménynek – mást nem igazán tudott felmutatni a baloldal nagy reménységének kikiáltott belvárosi csapat.

Frissítés:

A Momentum Küldöttgyűlése Fekete-Győr András elnökké választása után megválasztotta új Elnökségi tagjait. A szavazás eredménnye:

- Donáth Anna (82%)

- Buzinkay György (77%)

- Hajnal Miklós (58%)

- Berg Dániel (56%)