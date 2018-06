Big Bus-botrány: pénzmosás egyértelmű gyanúja

Iratokat, belső anyagokat, pénzügyi trükkök sorát bizonyító dokumentumokat juttattak el az Origo szerkesztőségébe a budapesti utcán évek óta városnéző buszokat üzemeltető, de a milliárdos bevételek után nem adózó társaságról. Ezek alapján nem túlzás azt állítani, hogy bűnszervezethez hasonló módszerekkel tüntetik el bevételeiket, csak hogy Magyarországon lehetőleg egy forint adót se kelljen fizetni. Tevékenységük a pénzmosás gyanúját is egyértelműen felveti.

Az Origo postaládájában landoló anyagok nyilvánvalóan olyan pénzügyi szakemberektől származnak, akik beleláttak a cégnél folyó üzelmekbe, akik nyomni próbálták a vészcsengőt, de hiába. A büntetőjogi következményektől tartva igyekeztek jelezni, hogy ami a Big Bus-nál történik, az súlyosan törvénysértő. Szabálytalan szoftverekre, pénzügyi bűvészkedést folytató nemzetközi könyvvizsgálókra derül fény a dokumentumokból, olyan eszköznyilvántartásra, amiből néha még magukat a városnéző buszokat(!) is sikerül eltüntetni, hogy a gazdasági vezetők orra alá dugott, de általuk nem ellenőrizhető, hasraütésszerű áfa-bevallásokról már ne is beszéljünk.

A máig folyó trükközés egyértelmű célja a napi sokmilliós cash-bevétel eltüntetése a magyar adóhivatal szeme elől. A dokumentumok önmagukért beszélnek. A budapesti turistákról készpénzben, - forintban vagy valutában - naponta legombolt milliókat kell „elporlasztani" a könyvelésben. A minden egyes nap turisták ezreit utaztató cég hatalmas profitjából - egyetlen jegy náluk 6600 forintba kerül – így aztán szinte semmi nem kerül a magyar költségvetésbe. A jól kitalált rendszer évek óta kiválóan működik, Magyarországnak szinte semmi nem jut a hozzánk érkező turisták pénzéből. A dokumentumokból egyértelműen látszik, hogy adózni nagyon nem szeret a londoni anyacéggel rendelkező multi (Amelynek magyarországi ügyvezetője amúgy egy milliárdosok lakta dubaji negyed fényűző villájában lakik, nem messze a Dubajban is legendás Sheik Mohammed Bin Zayed úttól, ahol a legolcsóbb ingatlan ára úgy 300 millió forintnál kezdődik. Futja rá a súlyosan veszteséges cég budapesti bevételeiből, a hozzánk látogató turisták nálunk elköltött pénzéből).

A kiszivárogtatott iratok, nem túlzás ezt állítani, már-már pénzügyi bűnszervezet jellegzetességeit mutatják. Olyan könyvelési trükkök sorát állították csatárláncba, ami a végén, legalább is papíron, milliárdos bevételeket képes eltüntetni.Az évek során csak a cégbírósághoz benyújtott mérlegek alapján, horribilis, másfél milliárdos veszteséget sikerült „összevarázsolniuk". Ha ez az összeg valós lenne, nincs az a multi a világon, amelyik ne menekülne el pánikszerűen egy ekkora mínuszt termelő piacról. De a Big Bus mégis bármi áron maradni akar, a dokumentumokból kiolvashatóan azért, mert tulajdonosai „jól lerabolható" országnak tartanak bennünket.

A hozzánk eljuttatott anyagok szerint - az adócsaló multik szokásos módszerével élve -, ők is nagy nemzetközi könyvvizsgáló cégek mögé bújva próbálják a törvényesség látszatát kelteni. A zavartalan pénzügyi manipuláció érdekében olyan saját, könnyen manipulálható szoftvert is alkalmaznak mind a mai napig, ami egyáltalán nem felel meg a magyar jogszabályoknak. Bárki figyelmeztette erre eddig őket, elengedték a fülük mellett. A nyilvánvaló jogsértés ellenére ragaszkodnak hozzá, ők tudják miért.

A Tények vasárnapi adásában leplezte le, hogy a Big Bus szabálytalan számlákat állít ki. Egy, a cég által kiállított bizonylat tanúsága szerint, bár euróban kérték el az budapesti körutazásra jogosító jegy árát, mégis forintban írták fel az ellenérték összegét. A Tények által megkérdezett szakértő szerint ez szabálytalan, hiszen akkor volna szabályos a bizonylat, ha szerepel rajta az ár euróban is, vagy a valutaátváltás mértékét is feltüntetik rajta.

Korábban több cikkben számoltunk be róla, hogy a buszok állapotával is problémák vannak, de az adózást is elkerülik Magyarországon.