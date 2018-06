Kocsis Máté: Európa népességét le akarják cserélni

Népességcsere zajlik Európában, részben azért, hogy ezzel a nem természetes folyamattal kaotikus, és veszélyes állapotokat teremtsenek, amely törvényszerűen válsághoz vezet – mondta hétfői parlamenti felszólalásában a fideszes képviselő. A politikus szerint a kontinens tönkretételével, válság előidézésével az olyan spekulánsoknak, mint Soros György, az a céljuk, hogy sok pénzt keressenek.

Teljesen nyilvánvaló, hogy ami Európával történik az illegális bevándorlás kapcsán az nem a véletlen műve, és nem egy elkerülhetetlen folyamat, hanem tudatos, emberek által szervezett és támogatott eseménysor. – így kezdte hétfői parlamenti felszólalását Kocsis Máté fideszes képviselő. A politikus hozzátette, a zűrös hátterű és motivációjú külföldről támogatott NGO-k tevékenysége az illegális bevándorlással kapcsolatban azt a célt szolgálja, hogy Európa népességét lecseréljék.Népességcsere zajlik Európában, részben azért, hogy ezzel a nem természetes folyamattal kaotikus, és veszélyes állapotokat teremtsenek, amely törvényszerűen válsághoz vezet – erősítette meg Kocsis korábbi gondolatát. Ennek indokául azt jelölte meg, hogy az olyan spekulánsok, mint Soros György sok pénzt kereshessenek a kontinens tönkretételével, válság előidézésével. A politikus kiemelte, hogy Soros a pénzét

spekulációból

emberek, országok tönkretételéből szerezte.

Kiemelte, a 87 éves amerikai pénzember vagyona mérhetetlen aljasságra, és gátlástalanságra épül. Ezt a pénzt most arra használja, hogy Európát migránsokkal árassza el, hogy aztán még több pénzt kereshessen. Emlékeztetett arra, hogy a válságok kirobbantása nem példátlan Soros életében, felemlegette

1992-es angol font elleni támadását

1997-ben Malajzia megtámadását

2001-ben Argentína elleni támadását

Számos afrikai ország elleni támadását

OTP-re elleni támadását a 2000-es években.

A maga által előidézett problémát szocializálja, annak megoldását szétosztja az emberek között – foglalta össze Kocsis Máté Soros módszerét. A politikus kifogásolta, hogy a jótékonykodásba bújtatott álhumánus intézkedésekkel nemcsak egy kontinens gazdaságára rontott rá, hanem a biztonságára, kultúrájára, és a jövőjére is. Az álhumánus célokhoz, álhumánus szervezetek is kellenek, mindehhez világszerte hálózatot tart fent, így Magyarországon is – tette hozzá Kocsis. Szerinte ezeknek a szervezeteknek a tagjai mindenféle demokratikus felhatalmazás nélkül igyekeznek beavatkozni a demokratikusan megválasztott kormányok döntéseibe.

Ez ellen nyílt sisakkal kell harcolnunk. Ők bevándorlást, népességcserét szeretnének, mi viszont ezt nem akarjuk, mint ahogy azt sem, hogy Soros Európa tönkretételével még több pénzt keressen. – foglalta össze a Fidesz álláspontját

Hozzátette, a magyar parlamentben is vannak a bevándorláspárti milliárdosnak emberei. Magyarország nem akar bevándorlóország lenni, nem akar a Soros-terv végrehajtásán dolgozni, és nem akar annak áldozata sem lenni, a magyarok ezt teljesen egyértelművé tették az áprilisi parlamenti választáson – figyelmeztetett a józsefvárosi körzetet magabiztosan hozó politikus.

Beszéde végén nyomatékosította, hogy a Soros-hálózat akármilyen eszközökkel próbál Magyarorzágra nyomást gyakorolni, a magyar kormány meg fogja védeni Magyarországot, a biztonságos jövőt, és azt üzenjük Soros Györgynek, hogy vigye innen a szennyes pénzét.

Dömötör Csaba a Wiesbaden-i erőszakolást emlegette fel az új típusú biztonsági fenyegetés kapcsán

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára válaszában kifejtette: a Wiesbadenben történtek jól mutatják, milyen típusú új biztonsági fenyegetéssel állunk szemben. Wiesbadenben megerőszakoltak és meggyilkoltak egy 14 éves lányt, és az elkövető egy olyan bevándorló volt, aki korábban öt erőszakos bűncselekmény ügyében is a hatóságok látókörébe került. Menekültnek állította magát, és miközben nem kapta meg a menekültstátuszt, Németországban maradhatott, és elkövette a bestiális gyilkosságot, majd elhagyta Németországot. Azóta elfogták - közölte, hozzátéve: ez az eset jól illusztrálja, hogy lesz Európa egyre inkább kiszolgáltatva az ilyen bűnözésnek.