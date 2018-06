Rétvári Bence: A kormány több intézkedést tett a bölcsődék megerősítéséért

A magyar családpolitika fontos eleme a munka és a család egyensúlyának támogatása. Ehhez kapcsolódik a bölcsődék megerősítése is, amiért több intézkedést tett már a kormány - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára Szabó Tímea, a Párbeszéd országgyűlési képviselőjének írásbeli kérdésére válaszolva.

Rétvári Bence az Országgyűlés honlapján hétfőn közzétett válaszában részletezte: a 2014 és 2020 közötti fejlesztési időszakban új ellátási formák létrehozására, a meglévő intézmények fejlesztésére, kapacitásának bővítésére, valamint a meglévő szolgáltatások felújítására van lehetőség. 110 milliárd forint áll rendelkezésre bölcsőde-, mini bölcsőde-, családi bölcsőde- és óvodafejlesztésre.A 110 milliárd forint uniós forrásból 2018 májusáig 4 823 új bölcsődei férőhely, 10 901 fejlesztett bölcsődei férőhely, 3 641 új óvodai férőhely, valamint 58 627 fejlesztett óvodai férőhely létrehozásáról született támogatási döntés. További támogatási kérelmek elbírálása van folyamatban, a projektek megvalósítására pedig 24 hónap áll rendelkezésre, így a bölcsődefejlesztések 2020. december 31-ig fokozatosan készülnek el.

Tudatta azt is, hogy az uniós források kiegészítéseként 2017-ben a központi költségvetés mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására biztosított forrást a települési önkormányzatoknak, legfeljebb 10 millió forint értékben.

A pályázaton 69 önkormányzat kapott támogatást - összesen 656,1 millió forintot -, amelyből 483 új mini bölcsődei helyet hoztak, hoznak létre és 69 településen lesz újonnan biztosított helyben a bölcsődei ellátás. 2018-ban további csaknem 10 milliárd forint áll rendelkezésre bölcsődefejlesztésre a központi költségvetésből.

A bölcsődei ellátás idén mintegy 37 milliárd forint költségvetési támogatást kap. 2010-ben a központi költségvetés a három éven aluli gyermekek ellátását biztosító működtetésre 11 milliárd forintot biztosított. Így 8 év alatt a finanszírozási rendszer változtatásával több mint háromszorosára nőtt a költségvetésben a bölcsődék működtetésére fordított összeg.

A kormány a többletforrásokkal a kisgyermekes családok hétköznapjait akarja könnyebbé tenni - közölte.

Rétvári Bence kiemelte, hogy a bölcsődefejlesztési programnak köszönhetően országosan csökken a területi egyenlőtlenség, nő a három éven aluli gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma, és ezzel párhuzamosan nő a helyben nyújtott minőségi szolgáltatások száma is, ami több ezer új munkahely megteremtését is szolgálja. Jelenleg mintegy 48 ezer bölcsődei férőhely áll rendelkezésre.

Ismertette azt is, hogy a bölcsődei csoportok maximális létszámát jogszabály rögzíti, ettől két esetben lehet eltérni. Egyrészt amikor a gyermek sajátos nevelési igényét a bölcsődei nevelési év közben állapítják meg, valamint ha a gyereket veszélyeztetettsége miatt veszik fel a bölcsődébe. Mindkét esetben a jogszabályban meghatározott férőhelyszámot legfeljebb a bölcsődei nevelési év végéig lehet eggyel túllépni. A bölcsődei férőhelyek kihasználtsága 2017-ben átlagosan 95 százalék volt.

Rétvári Bence kitért arra is, hogy több lépésben és differenciáltan emelkedett a kisgyermeket nevelők bére. A főiskolai végzettségű kisgyermeknevelők bevonása a pedagógus előmeneteli rendszerbe 2017-ben 63 százalékos béremelkedést jelentett a 2015-ös bérhez viszonyítva.

A középfokú végzettségű kisgyermeknevelőknek pedig az új bölcsődei pótlék és a garantált bérminimum emelése 2017-ben havi szinten nettó 32 százalékos bérnövekedést eredményezett. 2018-ban a garantált bérminimum emelésével további bruttó 12 százalékos bérnövekedést kaptak a középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők, továbbá biztosították számukra a felsőfokú végzettség megszerzésének lehetőségét.