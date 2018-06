Vérzett, és eszméletlen volt az operatőr, Oroszlán Szonja mentette meg

A neves operatőr eszméletlenül hevert az összetört motorja mellett, amikor a színésznő rátalált.

Hazánk egyik legfoglalkoztatottabb operatőrének és rendezőjének,

Gulyás Budának súlyos motorbalesete volt

– írja a Bors.

A 69 éves szakember jelenleg Fóton dolgozik, Dobó Kata rendezésében forgatják a Kölcsönlakás című vígjátékot, amelynek Gulyás a technikai rendezője, és Szonja is szerepel benne.

Gulyás Buda hétfő este, a forgatások után motorjára ült, és elindult budai otthonába, ahol felesége, Gór Nagy Mária színésznő már várta, az operatőr azonban balesetet szenvedett.

Nem tudunk sok mindent, csak amit egymástól hallunk. Buda hazaindult, de balesetet szenvedett. Az út közepén feküdt eszméletlenül, véresen, mellette az összetört, többmázsás motorja. Nem sokkal utána Oroszlán Szonja is hazaindult, és rátalált

– mesélte egy stábtag a Borsnak.

A hír sajnos igaz, de bővebben nem szeretnék erről beszélni. Csak annyit, hogy nem tudok eléggé hálás lenni Szonjának, amiért megmentette Buda életét. Szerintem ő volt Buda őrangyala, a sors keze, hogy emiatt a szerep miatt hazautazott Amerikából – mondta Gór Nagy, miközben elcsuklott a hangja.

Azt is mondta, Oroszlán Szonját gyerekkora óta ismeri, sőt, a színi tanodájában korábban tanította is. A stábtagok beszámolói alapján Buda csupán pár napot töltött pihenéssel, és fájdalmai ellenére is munkába állt, mert nem szeretné, ha miatta csúszna a forgatás.