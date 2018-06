Volner János szeretője erkölcsi okokból hagyta ott a Jobbikot

Csáki Mariann erkölcsi okokból kilépett a Jobbikból, viszont egykori szeretője, a bokor-gate másik szereplője, Volner János alelnök pártbeli pletykák szerint a Jobbik EP-listájának vezetéséért cserébe mégis marad a balra tolódó pártban. Toroczkai László jelezte, hogy több százan csatlakoztak az általa életre hívott platformhoz. Mindeközben Jakab Péter jobbikos szóvivő az eseményekre reagálva azt mondta az M1 stúdiójában, nemhogy nem szakad a Jobbik, de még lemorzsolódás sincs. Párhuzamos valóságok.

Ahogy korábban megírtuk, Toroczkai kizárását követően egyre többen döntenek a Jobbikból való kilépés mellett, erősen rácáfolva Gyöngyösi Mártin elnökhelyettesre, aki korábban azt mondta,

nincs semmiféle szakadás a Jobbikban, csak egy-két hőzöngő képtelen elfogadni a tisztújítás legitim eredményét. Egy hét sem telt el a radikálisok rendszerszintű elvándorlásának kezdete óta, már most elég sok időt venne igénybe a távozók teljes körű felsorolása. A pártból kilépőkről, illetve a magukat feloszlató jobbikos alapszervezetekről itt, itt és itt írtunk. Nézzük, kik jelentették be azóta, hogy elég volt a Jobbikból!

Volner János szeretője megy, a jobbikos politikus marad

Egyik legérdekesebb szereplő dr. Csáki Mariann, aki erkölcsi kötelességének érzi, hogy „12 év jobbikos tagsággal a háta mögött" Toroczkai Lászlóval együtt távozzon a pártból. Teszi mindezt azért, mert véleménye szerint olyanok törtnek pálcát Ásotthalom polgármesterének feje fölött, akik „arra sem méltók, hogy a cipőfűzőjét bekössék".Csáki azzal szerzett országos hírnevet, hogy Volner Jánossal egy bokorban lefényképezték. Sajtóértesülések szerint a jobbikos politikus autójával egy kietlen helyre hajtott, majd ott a nővel kiszállt a kocsijából, és nagyjából 20 percet töltöttek el ott. Az ügyből országos botrány lett, többen Volner képmutatását emelték ki, akinek házassága válságba került a történtek miatt. Először fiatal lányként aposztrofálta Csákit a média, de aztán később kiderült, a Jobbik-frakciójogászáról van szó, akihez nevet is társítottak. Csákit régóta érdekli a pártpolitika, 2006-ban képviselőjelöltként indult, Csurka István pártja, a MIÉP és a Jobbik közös jelöltjeként.

Korábbi szeretőjével ellentétben a radikálisokhoz sorolt Volner nem csinál erkölcsi kérdést a Jobbik széthullásából. Pártbeli pletykák szerint a pártvezetés felajánlotta neki, hogy vezetheti a párt EP-listáját jövő májusban, ez pedig azt jelenti, hogy egy év múlva több millió forintos fizetésért Brüsszelben politizálhat az egykori rendőrkapitány. A 24.hu-nak Volner megerősítette ezt az információt, úgy fogalmazott, nem lenne meglepve, de a formális döntés még nem született meg.

Ferencz Tamás Gergő, volt jobbikos kapuvári képviselő 14 év után hagyja ott a Jobbikot, és függetlenként folytatja. A szívem szakad meg, hogy mi lett ebből a mozgalomból – írja érzelgősen közösségi oldalán a politikus. Hozzátette, ha Jobbikban a pénz fontosabb, mint azok a lelkes aktivisták, akik ezt a pártot a vállukon bevitték a parlamentbe, akkor ez nem az ő pártja.

Ami itt történt a választások, és a tisztújítás óta, az egy Mohács. Egy tragédia. Aki ismer, tudja, a Magyar hazánk, a nemzetünk, a jövőnk fontosabb nekem mindennél. Ezért mostantól keresem az utam. Találkozzunk Ásotthalmon 23-án. Lesz ami lesz, ennél csak jobb jöhet. – zárta gondolatait Ferencz.

A Magyar Idők információi szerint Csákány Annamária, Ferencz kapuvári képviselőtársa is megelégelte a Jobbik balratolódását. A lap úgy tudja, hogy elhagyja a pártot Molnár András Kadocsa tüskevári önkormányzati képviselő is, aki egy ciklusban a MIÉP színeiben, majd 2010–14 között és 2014-től jobbikosként dolgozott a testületben. Tegnap kilépett továbbá Hiér Judit, Kup független polgármestere, a Jobbik egyéni tagja is.

Toroczkai: a radikálisok zászlóbontására több százan jelezték részvételüket

Toroczkai László mindeközben bejelentette, hogy napról napra többen csatlakoznak a Mi Magunk platformhoz, amelynek megalapítását még május közepén jelentette be. A Jobbikból a múlt héten csütörtökön kizárt politikus mozgalmának mára több mint 1500 követője van a közösségi oldalon, a zászlóbontó rendezvényre pedig több százan jelezték részvételüket.

Jakab Péter: a Jobbik nemhogy nem szakad, de még lemorzsolódás sincs

Mintha teljesen más világban élne Jakab Péter, jobbikos szóvivő, aki a mai napon azt mondta az M1 stúdiójában, nem igaz, hogy kilépési hullám sújtaná a Jobbikot. A rendszeresen durva hangnemet megütő borsodi politikus természetes folyamatnak nevezte, hogy a tisztújítás után nem mindenki veszi tudomásul a többség döntését, és inkább elhagyja a pártot. Kicsivel később tökéletesen ellentmondott magának, hiszen a következőket mondta:

a Jobbik nemhogy nem szakad, de még lemorzsolódás sincs.

a tisztújítás után másfélszer annyian léptek be a Jobbikba, mint ahányan elhagyták azt.

Ez utóbbi kapcsán erősen felmerül a politikai humor kategóriája.