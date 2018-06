Kövér László: A magyarok szerencséje, hogy ez egy békés ország

Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Heti Tv Pirkadat című műsorában beszélt a biztonságról, a nemzeti önazonosságról, a magyar közösségek fontosságáról itthon, a határon túl és a diaszpórában. A hazai belpolitikai helyzet is szóba került, kiderült, hogy a házelnök a mai baloldalt látva, nosztalgiával gondol vissza Horn Gyulára.

Magyarországra jönnek Nyugat-Európa városaiból templomokba, zsinagógákba imádkozni, mert nálunk nincsenek tankok, annak köszönhetően, hogy itt nem alakultak olyan szerencsétlenül a viszonyok, amelyeket a nyugati városokban megtapasztaltak az elmúlt években – mondta Kövér László. Az Országgyűlés elnöke kijelentette, a magyaroknak a szerencséje, hogy ez egy békés, nyugalmas ország, bár vannak Európában olyanok, akik ennek nem örülnek, ahogy mi magyarok is jobban örülnénk annak, ha nem egy sziget részei lennénk. Sokkal jobb lenne, ha Európában is visszatérne az élet a maga normális kerékvágásába. Egyelőre inkább örüljünk annak, hogy Magyarország egy békés, nyugodt ország, minden zsidó honfitársunk számára is az, ezt próbáljuk megőrizni a jövőre is – tette hozzá a házelnök.

Kövér: Lecserélnék Európa népességét

Kövér László szerint nem lehet hosszabb távon büntetlenül erodálni egy civilizáció vallási gyökerekből táplálkozó alapértékeit, nem lehet azt a fundamentumot büntetlenül bántani, amit sajnos megtettek már Európában, majd hozzátette, erre történt kísérlet az elmúlt húsz évben Magyarországon, nagyon sok mindent elkövetett a politika is ebben a tekintetben. Ma Európa nem csak a vallását elhagyó térséggé vált, ma már arra sem emlékszik, hogy a saját civilizációja milyen alapokra épült.

Ennek lett a következménye, hogy az európai emberek, legyenek akár keresztények, akár zsidó vallásúak, nem érzik magukat otthon a saját országukban, a saját szülőföldjükön, a saját kontinensükön. Egyre kevésbé érzik otthon magukat, mert egy olyan politika van Európa nyugati felén többségben, amelyik úgy gondolja, le kell cserélni az európai népességet és egy más civilizációjú tömeget kellene behozni. Ők azok, akik mindezekkel szemben nem szeretnék elveszteni a saját gyökerüket, inkább megpróbálnak abba kapaszkodni.

Ebben ért egyet Orbán és Netanjahu

A házelnök véleménye szerint abban, amit az izraeli és a magyar miniszterelnök is hangoztat, mely szerint a problémákat helyben kell megoldani, nem pedig importálni kellene, azokon Európában csak annyit lehet csodálkozni, hogy rajtuk kívül milyen kevesen gondolják ezt vagy milyen kevesen vallották ezt az elvet pár esztendővel ezelőtt. Ez csak azért is furcsa, mert – ahogy azt Kövér László hozzátette, ha bármilyen egyszerű, földhözragadt embert kérdezünk meg, akkor mindegyikük ezt a javaslatot mondja. Sajnálatos módon az európai politikának kialakult egy olyan bonyolult nyelvezete, ami a valóságos szándékok, indítékok eltakarására szolgál. Ugyanakkor a házelnök hozzátette, azért érdemes pozitívnak lenni, mert ma már, még ha csak a verbalitás szintjén, de többen értenek egyet Netanjahu és Orbán Viktor miniszterelnökökkel.

Az egykori politikai ellenfelekkel kapcsolatban a házelnök megemlítette, hogy ő maga – még akkor is, ha ezt sokan furcsállják – nosztalgiával gondol vissza Horn Gyula egykori miniszterelnökre, mert ő egy fény az éjszakában a mai baloldali politikusokat nézve. Ezt fenntartja Kövér László úgy is, hogy rengeteg vitájuk volt egykoron az akkori kormánnyal, kormánypártokkal, de az a kormány a nemzet érdekekben gondolkodott. A politikus szerint Gyurcsány Ferenccel kezdődött az a korszak, amikor a baloldal eltolta magától a nemzet közösségét, nemzeti érdekeket.

