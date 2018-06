Forradalmi pelenkák segítik a koraszülött csecsemők fejlődését

Odaadó munka, szakszerű ápolás: a Koraszülöttekért Országos Egyesület (KORE), az egyik legjelentősebb koraszülött babákat és szüleiket támogató nonprofit szervezet. Fő célkitűzésük a koraszülésben érintett családok megsegítése, elsősorban információk nyújtásával és a sorstársi közösség erejével.

„A szülések közel 10%-a ma Magyarországon koraszüléssel végződik, így gyakorlatilag minden tízedik családot érint a problémakör." – hívja fel a figyelmet Földvári Nagy Zsuzsanna, az egyesület elnöke. Ezért is különös jelentőségű a Rossmann és a Pampers jelenleg is zajló jótékonysági programja, mely során a P&G minden Pampers pelenka vásárlása után 1%-kal, a Rossmann pedig az összegnek megfelelő termékadománnyal támogatja a Koraszülöttekért Országos Egyesületet. „A kapott támogatást arra fogjuk használni, hogy egy intenzív osztály számára az ápolást megkönnyítő készüléket vásároljunk. Egy olyan fontos eszközt, ami az adott eszközparkból hiányzik. és nagyban segíti a gyermekek mihamarabbi fejlődését." – tekint a jövőbe Földvári Nagy Zsuzsanna.

A Semmelweis Egyetem II.sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Perinatális Intenzív Centruma (ApróTalp Falva) az ország egyik – hagyományaiban és eredményeiben – vezető újszülött intenzív ellátást biztosító intézménye, amelyben évi több mint 3800 újszülött ellátása történik. Az intézmény szülészeti-nőgyógyászati profiljából adódóan az osztály feladata az intézményen belül és kívül született koraszülöttek és beteg újszülöttek speciális ellátása. A klinika gondozott számos kismamája küzd olyan egészségügyi kockázati tényezővel, mely a gyermek megszületését követően azonnali komplex, magas szintű neonatológiai ellátást igényel, illetve igen nagy számban történik a vártnál korábban, éretlenül születő újszülötteket ellátása egészen az extrém éretlenség határáig. A Perinatológiai Intenzív Centrum évente közel 50 extrém kissúlyú (<1000g) és 100 kissúlyú (<1500g) koraszülöttet kezel. Emellett anyagcsere betegség, genetikai rendellenesség, veleszületett fejlődési rendellenesség, fertőzés és méhen belüli fejlődésbeli elmaradás miatt intenzív kezelést igénylő újszülöttek ellátása is zajlik.

A Pampers a Rossmannal közös jótékonysági program mellett egy „Magyarországon egyedülálló kampánnyal segíti a koraszülötteket, hiszen még soha nem fordult elő, hogy egy pelenkákat forgalmazó cég egyelőre négy negyedévre, teljesen ingyen biztosítja a koraszülött gyermekek fejlődésében nagyon fontos szerepet játszó méretarányos és komfortos pelenkákat a koraszülött intenzív osztályok részére." – értékel a KORE elnöke. „Korábban gyakorlatilag a pici babák hónaljáig értek ezek a pelenkák, hiszen ebben a méretben nem voltak pelenkák forgalomban. A Pampers legkisebb pelenkái már a 800 gramm súly alatti gyermekek ellátásában is képes segíteni, a gondoskodás ily módon sokkal kényelmesebb is úgy a babák, mint a személyzet számára. Mindenkinek fontos, hogy a gyermekeket a lehető legkisebb felületen érje a pelenka, így szabadabbá válik a testfelületük, az ápolást és fejlődést is könnyebbé teszi, hogy a gyermek méretéhez igazodó pelenkát sikerült kifejleszteni."

A rugalmas anyag finoman fogja körül a csecsemő testének vonalait, miközben maximális illeszkedést biztosít, még az inkubátor életfenntartó csövei és szondái mellett is, így a nővéreknek nem kell a műszereket kerülgetve a csecsemő méretére szabni az egyébként túl nagy pelenkát. Az ápolók körében elvégzett felmérés azt mutatja, hogy a koraszülöttek számára rendelkezésre álló pelenkák kialakítása túl széles volt, nem illeszkedtek tökéletesen a baba testének vonalaihoz, így a baba lábai terpeszbe voltak kényszerülve, és nem biztosítottak megfelelő körülményeket az egészséges fejlődéshez.

„Az új pelenkák nagyban segítik a munkát, hiszen a gyermekek könnyebb ápolása, mozgathatósága átpelenkázása is a forradalmi terméknek köszönhető. Több ezer munkaóra áll a pelenkák fejlesztésének hátterében. A gyermekek, ennek hála, egyre háborítatlanabbul tudják átvészelni azokat a heteket, amit gyarapodással töltenek. – értékeli a nagyvonalú kampányt Földvári Nagy Zsuzsanna.

Aki szeretné segíteni a Koraszülöttekért Országos Egyesület munkáját, vásároljon pelenkát a Rossmannban e hó végéig, „Illetve nagyon várjuk az egyesületünkhöz azokat az önkénteseket, akik szeretnék a munkánkat segíteni. Erről a holnapunkon és a nagy közösségi oldalon találnak információt az érdeklődők." – teszi hozzá a KORE elnöke.

Bővebb információ a témában itt.