Orbán Viktor: Komoly változás előtt az uniós migrációs politika

Komoly változást hozhat az európai migrációs politikában, hogy Olaszország megkezdte a tengeri határainak a védelmét - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, miután Peter Pellegrini szlovák kormányfővel tárgyalt. Peter Pellegrini megerősítette, hogy a V4-ek álláspontja a kötelező kvóták elutasításában továbbra is egységes.

Orbán Viktor Peter Pellegrinivel tartott közös tájékoztatóján elmondta, egy diplomáciai gyakorlatban ritka megbeszélésen vannak túl, mivel a két nemzet közötti sikeres bizalomépítés kellős közepén állnak. Mindezt folytatni kell, mert a jó dolgokat elindítottuk, a rossz dolgokat félretettük - tette hozzá. A magyar kormányfő kijelentette, két sikeres ország találkozott, ami azért fontos, mert ha vannak sikeres országok, akkor van sikeres Európa. A szlovák magyar együttműködés és a visegrádi együttműködés is a sikeres Európához járulhat hozzá a kormányfő szerint.

Szlovákiára számíthattunk, amikor bajban voltunk a migrációs válság idején - hívta fel a figyelmet Orbán. Szlovákia kiállt Magyarország azon véleménye mellett, hogy egy országnak joga van megvédeni a határait - tette hozzá. A kétoldalú kapcsolatokról azt mondta a miniszterelnök, hogy Szlovákia hazánk harmadik legfontosabb külkereskedelmi partnere. Ezer szlovák cég dolgozik Magyarországon, és körülbelül 5000 embernek adnak munkát - tette hozzá. Tízmilliárd eurós kereskedelemről beszélünk a két ország között.

Az energetikai rendszereinket össze kell kötni, ez kulcskérdés - mondta Orbán Viktor. Ma a villamosenergia-hálózatok összekapcsolásáról zajlanak a tárgyalások - tette hozzá. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az elmúlt években nagy siker volt, hogy rengeteg új határátkelő nyílt a két állam között. A felvidéki magyar közösségről azt mondta Orbán, hogy örömmel látja, hogy történtek pozitív előrelépések az ottani magyar kisebbséget illetően. A kis iskolák ügyét sikerült megoldani, és a kétnyelvű vasúti táblák is nagy eredménynek számítanak.

Nem a szegény országok szövetsége

Július 1-től a V4-ek elnöke lesz Szlovákia. Nemcsak politikailag, hanem gazdaságilag is meg kell építeni a térséget, így kiemelkedő szerepe lehet a Budapest-Varsó gyorsvasútnak, ami érinteni fogja Pozsonyt is - hívta fel a figyelmet Orbán. A V4-ek szövetsége nem a szegény országok szövetsége mostantól, amit bizonyítanak a gazdasági eredmények és a nagy tervek és víziók - mondta a magyar kormányfő.

Orbán Viktor az olaszországi és németországi fejleményekre vonatkozó kérdésre válaszolva azt mondta, a magyar-német kapcsolatok remek állapotban vannak. A kormányfő jelezte, hogy soha nem volt társ abban, hogy Magyarországot szembeállítsák Németországgal, ügyek vannak, amiben lehetnek eltérések. Mi azt kérjük, hogy Németország legyen toleráns velünk szemben - tette hozzá. Mi toleráltuk azt a német álláspontot, hogy migránsok százezreit beengedték, de azt kérjük, hogy tolerálják azt, hogy mi nem engedünk be migránsokat.

A miniszterelnök örömét fejezte ki, hogy Olaszország végre megkezdte a tengeri határának a védelmét. Mindez komoly változást hozhat az európai migrációs politikában, és sok sikert kívánunk az új olasz kabinetnek - tette hozzá.

Hosszú munka lesz

Orbán Viktor a közelgő alkotmányrevíziót érintő kérdésre azt mondta, eltelt hét év az új alaptörvény elfogadása óta. A kabinet felállított egy alkotmányjogászokból álló csapatot, és esetleg javaslatot tesznek, hogy min kell változtatni. Az is elképzelhető, hogy nem látnak majd kivetnivalót - tette hozzá. Mindez egy-másfél éves folyamat lesz.

Mi magyarok úgy készülünk, hogy ez lesz az utolsó olyan uniós költségvetés, amiben nem nettó befizetők leszünk - mondta Orbán Viktor. Minden bizonnyal a 2027 utáni időszakban többet fogunk befizetni, mint amennyit visszakapunk - tette hozzá. Egy fair költségvetést szeretnénk, elfogadjuk, hogy a britek kilépése miatt kevesebb befizetés lesz. Orbán Viktor elmondta, minden forint számít, de a magyar gazdaság helyzetét nem alapvetően határozza meg az uniós források mérete. Nekünk nem pénzre, hanem piacokra van szükségünk - hangsúlyozta a magyar kormányfő.

Orbán Viktor egy másik kérdésre azt mondta, hogy szerencsés a helyzet, hogy Szlovákia vezeti a V4-ek közösségét a következő időszakban. Ennnek oka, hogy északi szomszédunk sikeres, így lényegesen hatékonyabban tudnak tárgyalni az unióval. Igazi kérdés, hogy merünk-e nagyban gondolkozni, mert egy közép-európai reneszánsz előtt állunk - mondta a magyar kormányfő.

Minden jogunk megvan ehhez

Peter Pellegrini, Szlovákia miniszterelnöke arról beszélt, hogy a kölcsönös kapcsolatok nagyon jók. Kijelentette, hogy a jó kommunikáció nemcsak kormányfői, hanem miniszteri szinten is folyamatos. A jó viszonnyal nemcsak a polgárok, hanem a gazdaság is jól jár - tette hozzá. Kiemelte, hogy a migrációs válság is megmutatta, hogy a V4-szövetségnek igaza van. Pellegrini elmondta, nagy eredmény, hogy sikerült megtartani az egységet.

A szlovák kormányfő szerint nem szabad, hogy egyes kérdésekben eltérjünk egymástól. A V4-es tagországok elvégezték a házi feladatukat, és mostantól kezdve minden jogunk megvan ahhoz, hogy az unió jövőjéről elmondjuk a véleményünket - tette hozzá. Pellegrini szólt arról is, hogy az észak-déli összeköttetés megteremtése nagyon fontos a régiós országok számára. Ha Magyarország prosperálni fog, akkor Szlovákia is prosperálni fog. Mindent biztosítunk a szlovákiai magyar kisebbségeknek a meglévő sztenderdeken felül is - mondta a kormányfő.

Nem kér a kötelező kvótákból a V4

Peter Pellegrini szerint nem volt helyes út, hogy a migránsokat a tengeri úton egyszerűen betaxizták. Úgy látja, az olasz reakció csak egy kezdet, de rá fogja kényszeríteni a többi országot, hogy hatékony határvédelmet építsen ki. A politikus a migrációról azt mondta, hogy a V4-ek álláspontja teljesen egyértelmű: senki nem kényszerítheti ránk, hogy az akaratunkon kívül bárkit beengedjünk.



Semmit nem fogunk ezen az álláspontunkon változtatni, és Orbán Viktor ezt nagyon erősen hangsúlyozza minden egyes EU-csúcson és a nemzetközi színtéren - hívta fel a figyelmet Pellegrini. A kötelező kvóták nem működnek - tette hozzá. A szolidaritásnak azt az elvét sem fogadjuk el, hogy minden egyes be nem engedett migráns után fizetni kelljen - mondta a szlovák kormányfő.