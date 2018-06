Kilőtte barátja szemét Laci betyár

Az ország leghíresebb vőfélye, Laci betyár, azaz Szíjártó László ellen nyomozás indult, amiért arcon lőtte egyik barátját. A fegyver véletlenül sült el egy fellépés előtt. Az áldozat sok műtéten átesett azóta, végül sikerült megmenteni a látását. A nyomozás a napokban zárult le.

Szíjártó László és a barátja egy fellépésre tartott, amikor a mulatós sztár kezében elsült az egyik kelléknek szánt fegyvert.

A sajnálatos eset egy disznótoros rendezvény előtt történt. Nagyméretű román pásztorkabát volt rajtam a kocsiban, alatta volt a rövid csövű puska. Húztam egyet a szűröm ujjrészén, hogy rövidebb legyen. Ekkor sült el a betöltött puska a barátom arcától harminc centire. Az ájulás környékezett, amikor megláttam, mi történt. A szemgolyója is telement a puskaporral, aminek ugyanaz az alapanyaga, mint a dinamité. A robbanástól az egész arcát beterítette a puskapor. A szén- és kénszemcsék belefúródtak a szemébe, a bőrébe" - mesélte el a Borsnak részletesen a történteket Laci betyár.

A férfi azt is hozzátette, hogy bár szabályosan egy golyóval kell elfojtani a puska csövét, a balesetnél csupán egy papír zsebkendő volt belenyomva.A sérült férfit egy rendőr vitte kórházba, aki épp a rendezvényen volt. Hivatalból tettek feljelentést Laci betyár ellen.

Nagyon korrektek voltak velem a rendőrök, látták, milyen sokkos állapotban vagyok, nem vittek be. A fegyvert viszont elvitték, de amikor megállapították, hogy munkahelyi baleset történt, később visszakaptam."

Laci betyár végül megtartotta az aznapi műsorát és azóta is Bunyós Pityuval vezeti a Sláger TV Eszem-iszom, dínom-dánom című műsorát. Rá se lehetett ismerni a férfira az elmúlt hónapokban sokkal visszafogottabb és szomorúbb is volt a megszokottnál. Azt is megfogadta, hogy nem használja többet a puskát. A baleset pedig soha sem fogja elfelejteni.

Nem gondoltam, hogy ilyen nagy bajt tudok vele okozni, Károlyt akár meg is ölhettem volna, hiszen 12 milliméteres golyó van a fegyverben. A műsoraim elején szoktam a levegőbe lőni vele a nagyobb hatás kedvéért." Károly arcát többször megműtötték. Sokáig kérdéses volt, hogy fog-e látni. Csak az orvosi bravúrnak köszönhető, hogy nem vakult meg.

Az orvosok hihetetlen munkát végeztek, a szemére már százszázalékosan lát. Felajánlottam neki, hogy vállalom a plasztikai sebészi költségeket " – tette hozzá Laci betyár.

A nyomozás során egyébként kizártak, hogy szándékosan lőtt volna. Laci betyár a mulatós esteken, esküvőkön kívül versírással, forgatókönyvek tanulmányozásával foglalkozik. Több filmben is szerepelt már, annak idején Jancsó Miklóssal is jó kapcsolatot ápolt. Dolgozott Koltay Gábor rendezővel, Franco Nerónak pedig a lovas dublőre a Sacra Corona című filmben.