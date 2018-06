Hatalmas tűz van Budapesten

Az Origo információi szerint egy raktár gyulladt ki Budapest 13-ik kerületében, a Frangepán utcánál. Hatalmas tűz van. A környező irodaépületek is veszélyben vannak. Cikkünk frissül.

Több mint harminc fővárosi hivatásos tűzoltó kezdte meg az oltási munkálatokat. A tűz jelenleg még veszélyezteti a közelben álló irodaépületet is.

Az Origo információi szerint egy 3000 négyzetméteres számítástechnikai raktárépület gyulladt ki a Frangepán utcánál. Hatalmas a füst, szinte az egész városból látni.

Az ott élők robbanást hallottak.

A tűzről az alábbi videót készítettük:

A közelben irodaépületek is vannak- a füstjelzők ezekben is jeleztek, akkora füst van. Ráadásul a kigyulladt épület közelében egy autó alkatrészes raktár is van, tele robbanékony anyaggal.

A szomszédos épületekből mindenkit kiküldtek az utcára.

Tudósítónk a helyszínen van. Fekete füst borítja el az egész környéket, több utcát le kellett zárni. Jelenleg is folyamatosan ürítik ki az épületeket, egyre jobban gomolyog az utcák szintjére a fekete füst. A füstnek ráadásul erős szaga is van, így felmerülhet, hogy akár egészségre káros anyag is kerülhetett a levegőbe.

A Fáy utcán kifelé, a Váci út felé rakják ki a kordonokat. A Vasas pálya környékére egyáltalán nem lehet kijutni.

Tudósítónknak az egyik környéken dolgozó férfi azt mondta: olyan gyorsan kellett kimenekülniük az épületből, ahol dolgoztak, hogy neki például az autóját is hátra kellett hagynia.

Egyes információk szerint egy ember megsérült a tűzben.