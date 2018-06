A Baross téren rendszeresen az autók közé ürítenek ismeretlenek, írja a Blikk. Máshol is felmerül hasonló probléma a városban a hajléktalanokkal.

A környékbeliek tehetetlenek, hiába küldenek beadványokat a hatóságoknak, nem történik semmi. Ismeretlenek a Keleti pályaudvarnál a parkoló autókat rendszeresen wc-nek használják- írja a Blikk.

Tapasztalataik szerint nem csak a Baross téren fordul elő hasonló, a közeli II. János Pál Pápa téren is rendszeresen látni lehet, ahogyan hajléktalanok fák mellé ürítenek a járókelőktől pár méterre, jól láthatóan.Az is rendszeres jelenség, hogy a hajléktalanok a padokon szexelnek, akár fényes nappal is. Gyakran az Erkel Színház vendégei, és a parkban játszó gyerekek is szemtanúi ezeknek az eseteknek.