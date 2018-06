A hajléktalanokat nem az segíti, aki amellett érvel, hogy az utcán éljenek

A kormány úgy segíti a hajléktalanokat, hogy megfelelő körülményeket és hozzáférhető ellátórendszert biztosít a számukra. Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára a jövő évi költségvetésről azt mondta, hogy a szociális terület forrásaiban továbbra is biztosított a szolgáltatások finanszírozása.

„A hajléktalan emberek méltóságát nem az segíti, aki amellett érvel, hogy az utcán éljenek, hanem az, ha megfelelő körülményeket és hozzáférhető ellátórendszert biztosítunk a számukra. A kormány a költségvetésben biztosítja az ellátórendszer működéséhez szükséges feltételeket. Ahogyan eddig, úgy továbbra is biztosítjuk a kellő számú szálláshelyet, mindenkinek biztosítunk megfelelő férőhelyet” - mondta Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára szerdán az MTI érdeklődésére.