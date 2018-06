Egy egész széfet lopott el a betörő

A rendőrség elfogta a betörő férfit, később pedig a társát is. A tolvaj előzetes letartóztatásban van.

Egy nő hívta a rendőrséget tavaly decemberben, mert egy ismeretlen átmászott a kerítésen, bement a házába és ellopott egy széfet, amiben sok pénz és ékszerek is voltak.

A rendőrség idén februárban fogta el a 31 éves kecskeméti férfit. A nyomozás közben kiderült, hogy társa is volt a betörésben. A 26 éves dunaújvárosi nőt a rendőrök hiába keresték az otthonában, onnan elmenekült, ezért elfogató parancsot adtak ki ellene. A nőt június 13-án elfogták és őrizetbe vették. A rendőrség javasolta a nő előzetes letartóztatását, a férfi most is előzetesben van.