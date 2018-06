Magyarország nem fogadja el az uniós költségvetést

Az Európai Unió költségvetési tervezete a 2021-27-es időszakra vonatkozóan a jelenlegi formájában elfogadhatatlan a magyar kormány számára, de hajlandóak vagyunk a kompromisszumra – jelentette be Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón. A Miniszterelnökség vezetője elmondta, hogy a tervezet a szegényektől elvenne és a gazdagoknak adna forrásokat. A politikus szólt arról is, hogy várhatóan nem lesz döntés a kötelező kvótáról a június végi uniós csúcson.

A 2019-es költségvetésről számolt be először Gulyás Gergely. Reális helyzetértékelésből indul ki a 2019-es büdzsé, így teljesen reális a 4,1 százalékos növekedés és az 1,8 százalékos hiány. Ez a biztonság, a növekedés, a családtámogatás és a teljes foglalkoztatottság költségvetése – jelentette ki a Miniszterelnökség vezetője. A növekedési kilátások nagyon jók, amit alátámasztanak az idei első negyedéves kimagasló adatok, amire 15 éve nem volt példa. Gulyás bejelentette, hogy 40 ezer forintra nő a kétgyermekes családok által igénybevehető adókedvezmény.

Gulyás Gergely beszélt arról is, hogy a fejlesztésekre és a beruházásokra jelentős források vannak, több mint 4000 milliárd forint. Csökken a szociális hozzájárulási adó is 19,5-ről 17,5 százalékra. A Miniszterelnökség következő évi programja közül kiemelkedik a modern városok program, amire 150 milliárd forint jut. Gulyás szólt arról is, hogy Budapestet és az agglomeráció kérdéseit egységesen kell kezelni, így az elővárosi közlekedést össze kell hangolni.

Elfogadhatatlan az uniós tervezet

Az Európai Unióval fennálló kapcsolatokról azt mondta, csak az intézményesített együttműködésben lehet Magyarország jövője. A kormány szerdán európai uniós ügyekben tartott ülést, és ezek havi szinten rendszeresek lesznek – mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökség vezetője. A mostani megbeszélésen a legfontosabb kérdés az EU tervezett költségvetése volt. Ez a költségvetés több szempontból elfogadhatatlan Magyarország számára, de nyitottak vagyunk a tárgyalásokra – mondta Gulyás. Ez a javaslat azokat az országokat bünteti, akik teljesítményt mutattak fel az elmúlt években – tette hozzá.

Azok a tagállamok kerülnek jobb helyzetbe, akik nem tartották be a költségvetési fegyelmet, miközben magasabb az életszínvonaluk, mint Magyarországé. Azt az elvet szeretnénk rögzíteni, miszerint csak olyan költségvetést támogat a magyar kabinet, ami nem bünteti azokat, akik teljesítményt mutattak fel – mondta a politikus. A brexitben alapvető szerepe van az Európai Bizottságnak, miközben semmilyen felelősségvállalás nem történt a részükről.

Első helyen a határvédelem

Tisztában vagyunk vele, hogy a brexit miatt csökken az uniós büdzsé összkerete, de a csökkenés mértékét arányosan kellene a tagállamok között szétosztani. A szegényektől vesz el, és a gazdagoknak ad a mostani tervezet – mondta Gulyás.

Nem fogadható el olyan költségvetés, ami az uniós polgároktól pénzt vesz el, és a migránsoknak ad – tette hozzá. A költségvetésnek támogatnia kell a nemzeti határvédelmet – mondta a Miniszterelnökség vezetője. Leginkább a brüsszeli bürokrácián lehetne spórolni. Külön kiemelte, hogy a tervezet szerint a vámbevételeket tagállami szinten a felére csökkentené a javaslat.

Gulyás elmondta, hogy a szerződésekkel szemben áll, hogy az EB politikai testületként tekint magára, és ez nagyon sok kárt okozott. Politikai előterjesztés a költségvetés, és nem szolgálja az uniós polgárok érdekét. Gulyás szerint egy burkolt uniós szerződésmódosítás a költségvetési tervezet, és így ellentétes a lisszaboni szerződéssel, mivel jogállami klauzulákkal kapcsol össze kifizetéseket. Az OLAF sem lehet a politikai zsarolás eszköze. Jól mutatja, hogy a szervezet vizsgálatainak 52 százaléka abban a hét országban végzi, akik ellenzik az európai ügyészség létrehozását – mondta Gulyás.

A migráció ügyéről azt mondta a Miniszterelnökség vezetője, hogy várhatóan nem fogadják el a kötelező kvótát a júniusi uniós csúcson. Az erőviszonyok megváltoztak, és több szövetségesünk van, mint néhány évvel ezelőtt – mondta Gulyás.