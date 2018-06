Orbán Viktor: Pacal után világbéke - fotó

Orbán Viktor egy képet posztolt a Facebook-oldalán "Feleségem mondta" - címmel. A miniszterelnök egy encsi étteremben ebédelt a tokaji vizí központ átadása után.

Orbán Viktor Facebook-oldalán osztott meg követőivel egy képet. A miniszterelnök Tokajon adott át egy sport- és szabadidős központot, hazafelé tartva pedig Encsre tért be ebédelni az Anyukám mondta nevű helyi étterembe. A fotó mellé fűzött komment pedig a következő: "Feleségem mondta".

A Ripost azt írta, hogy Orbán Viktor pacalt evett, de előtte egy olasz kenyérfélét, a focacciaval.

„A pacal előtt, ha helytállóak az értesülései még egy kis karfiolleves is elfogyott, sőt a ház borát is megkóstolta a miniszterelnök" - írta a Ripost, hozzátéve: „Sőt mi több, hogy teljes legyen az összkép, Orbán Viktor a végén, politikushoz méltóan az Anyukám mondta másik különlegességét a Világbéke nevezetű desszertet is megkóstolta".