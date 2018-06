Még mindig rémálmok gyötrik a halálos vonatgázolás szemtanúját

A tragédia Gödön történt, szerda délután, ahogy erről az Origo is beszámolt. A 17 éves lány kilépett egy Budapest felől érkező vonat elé. A szemtanúk szerint a fiatal lányon egy fejhallgató volt, ezért nem vette észre a rá dudáló vonatot.

A mozdonyvezető fékezett és dudált, amikor a lány a sínre lépett, de ő semmit sem hallott.

"Szerdán délután történt ez a borzalom, most is képtelen vagyok elhinni" – mondta el a Blikknek Tibor, aki szemtanúja volt a halálos balesetnek.

A torkom szakadtából ordítottam neki, hogy vigyázzon, mert jön a vonat, de ő nem reagált, csak jókedvűen lépkedett telefonnal a kezében, egyenesen a halálba. Mintha csak ebben a percben történt volna, úgy hallom a fülemben a csattanást, amit néma csend követett. - tette hozzá sírva a férfi, akit azóta is rémálmok gyötörnek.

Többen is látták a tragédiát. Mindannyian azt mondják, hogy Viktórián egy fejhallgató volt, ezért nem vette észre, hogy egy vonat elé lép ki. A fejhallgatók olyan funkcióval vannak ellátva, hogy megszűrik a használót körülvevő zajt, így gyakorlatilag teljesen megszűnik a külvilág érzékelése.A helyiek szerint ráadásul itt már több baleset is történt: a vonatok sokszor 100 kilométer/órás sebességgel jönnek, a sínpálya pedig csak egy rövid részen látható be.

A Blikk beszélt a lány egyik ismerősével, aki szerint Viktória a tragédia előtt telefonon köszöntötte fel egy jó barátját születésnapján.

A család egyik ismerőse pedig elmondta, hogy a cukrásznak tanuló fiatal lány két testvérével és beteg anyjával élt együtt, aki sokkot kapott, amikor megtudta a tragikus hírt.

Apjuk szintén nagyon beteg, egy intézetben ápolják.