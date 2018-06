Szabadon engedték, de megfigyelés alatt marad a medve

A szlovák–magyar határnál engedték szabadon a hazánkban kószáló medvét. Vackort egy GPS nyomkövetős nyakörvvel látták el a szakemberek, hogy figyelni tudják az útját – írja a Bors.

Öt nap fogság után szabadon engedték az országon végigkóborló medvét a szlovák–magyar határnál. Vackort szerda éjszaka, szakadó esőben kísérték el a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársai, és lakott területektől távol elengedték. Némi noszogatás után kisétált a ládájából, majd fél percen belül el is tűnt az erdőben. Az orvosi vizsgálatok megállapították, hogy a korábban hároméves hímnek hitt medve egy több mint tízéves, egészséges nőstény.

Vackort a Bükki és az Aggteleki Nemzeti Park munkatársaitól nyomkövető nyakörvet kapott, ők fogják megfigyelni is. Folyamatosan ellenőrzik majd a mozgását, és ha újból lakott települések közelébe kerülne, azonnal közbelépnek.

„A nyomkövetőn GPS van, és beállított időközönként adja a jelet” – mondta a Borsnak Szin János medveszakértő, aki évek óta medvék között él Székelyföldön. – „Akár az életfunkcióiról is információkat tudhatunk meg a segítségével. Be lehet állítani, hogy az egész napi mozgását küldje el egy adatban, de azt is, hogy óránként vagy kétóránként küldje a jelet.”

Attól nem kell tartani, hogy Vackor esetleg leszedi magáról a nyakörvet, amely egy e-mail-címre küldi az adatokat.

„Meg van adva egy e-mail-cím vagy egy weboldal, ahová az adott műholdas jeladó eljuttatja az adatokat” – mondta Orbán Zoltán, a Magyar Madártani Egyesület kommunikációs vezetője. „A szakértők az adatokból képesek térképes megjelenést készíteni, noha előfordul, hogy a sűrű növényzetből nem tud jelet küldeni az adó. A legfontosabb szempont, hogy ne tudja a mackó leszedni” – tette hozzá Orbán Zoltán.

Szin János tapasztalatai szerint meglehetősen nagy az esélye annak, hogy Vackor újra útra kel, és visszamegy Magyarországra.