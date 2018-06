Sorvad a Jobbik: már 4000 tagjuk sincs

Szőcs Norbertnek, a Jobbik regionális igazgatójának levele jutott el az Origóhoz, amelyben a párt középvezetője beszámol arról, hogy minden híresztelés, valamint a Vona bábjaként funkcionáló pártvezetés állítása ellenére bizony-bizony keményen sorvad a Jobbik. Bár 15-20 ezer tagról beszélnek a párt vezetői, a legutóbbi kongresszus delegáltjainak a száma azt bizonyítja, hogy mára már kevesebb mint 4000 tagja van csak a Jobbiknak. A párt középvezetője beszámolt arról is, hogy a Vona által fémjelzett gyöngyösi alapszervezet csalt is a kongresszuson, hiszen a párt alapszabálya értelmében csak 2 főt delegálhatott volna, mégis 3 főt küldött, akik természetesen egyöntetűen a Vona által kijelölt Sneider Tamást támogatták.

A regionális igazgató így ír: Miközben a Jobbik politikusai hol 15, hol 20 ezer Jobbik-tagról beszélnek, a párt regionális igazgatójaként el kell áruljam, hogy már négyezer tagja sincs a Jobbiknak, s ezt a kongresszusi számok is alátámasztják: jóindulattal számolva is csak 3975 tagot takar a küldöttek száma.

Magyarul a jobbikos állításokban szereplő számoknak kb. csak az egyötöde igaz. És igazak azok a hírek, miszerint vészesen erodálódik az egykor szebb napokat látott párt.

Tegyük gyorsan hozzá, hogy nincs is mit ezen csodálkozni, hiszen Vona még pártelnökként, két cicasimogatás közben, feloszlatott egy rakás vidéki alapszervezetet, akik nem voltak hajlandóak meghajolni a képmutató, liberális szavazatokért esedező új „néppárti” irányvonalnak. Emellett pedig a választások után a párt utolsó radikálisabb politikusainak – Toroczkai Lászlónak és Dúró Dórának – a kiebrudalását sem nézték sokan jó szemmel, amelyet kilépési hullám követett, amelyről az Origo is beszámolt.

Nos, Szőcs Norbert levelében alá is támasztotta, hogy miért beszél, és mi alapján számolta ki a mindössze 3975 fős tagságot. Ennek kapcsán a regionális igazgató leírja, hogy a legutóbbi kongresszuson mindössze 556 küldött jelent meg, pedig a Jobbik alapszabálya értelmében minden alapszervezet minden „megkezdett 10 fő után” delegálhat egy küldöttet. Ez azt jelenti, hogy már egy háromfős alapszervezet is delegálhat egy főt, egy 11 fős pedig már kettőt is küldhet a kongresszusra.

A regionális igazgató, a fenti 556 küldöttből visszaszámolva állapította meg, hogy pontosan hány személyt képviselhetett a megjelent 556 küldött. Elmondta azt is, hogy a fenti közel 4000 fős eredmény egy jóindulatú számolás, amely szinte biztos, hogy ennél is kevesebb a valóságban.

Íme Szőcs számítása: "A Kongresszusba minden alapszervezet a küldöttválasztó taggyűlésén minden megkezdett 10 fő után, egy újabb küldöttet választhatnak."Tehát egy 3 fős alapszervezet is egyet, egy 11 fős már kettőt. A 155-ös küldötti többlettel úgy számolhatunk, hogy ennyi szervezet volt tíz fő felett. Illetve mivel az Alapszabályunk 101. §-a szerint a Kongresszuson szavazati joggal részt vesznek az Országos Elnökség tagjai és a gazdasági igazgató, ezt a 9 küldöttet leszámítva 146-os többlet marad. Ezeknél átlagosan 15 fővel számolva 2190 tag lehet, míg a maradék 255 szervezetnél átlagosan és jóindulattal 7 fővel számolva papíron is csak 1785, azaz összesen 3975 tag van. De ha egyszerűbben számolunk, s az 547 szervezeti küldött mindegyike mögött átlagosan csak 5 embert veszünk (a minden megkezdett tíz tag utáni egy küldött logikája alapján), akkor pusztán 2735 tagot kapunk."

Szőcs Norbert levelében hozzátette azt is, hogy az alapszervezek tagjai között számos olyan személy van, aki már csak papíron tagja a Jobbiknak, és már régen lemorzsolódott, vagy már nem is él Magyarországon.

A párt középvezetője leírja azt a kulisszatitkot is, hogy bár a pártvezetés ezerrel tagadja a Jobbik lemorzsolódását, szétesését, és arról beszél minden interjúban Gyöngyösi és Mirkóczki, hogy „körülbelül ugyanannyian léptek ki, mint ahányan beléptek a pártba”, a valóságban maguk is tisztában vannak, hogy mindössze ennyi – tehát kb. 4000 tagja – maradt a Jobbiknak, és vészesen fogyatkoznak a tagok és a szimpatizánsok is.

A regionális igazgató beszámolt arról is, hogy a kongresszuson csaltak a Sneider-párti vezetők, hiszen például Vona Gábor alapszervezete, a gyöngyösi Jobbik, úgy delegált 3 főt a kongresszusra, hogy csak 19-en vannak – és erről jegyzőkönyv is van. A fenti létszám alapján, az alapszabály szerint pedig csak két főt delegálhattak volna.