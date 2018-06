Undorító: galambok ettek egy budapesti gyros-büfé ételeiből

A madarak felrepültek a pultra, és a gyros-húsból csipegettek, amit egy arra járó le is fényképezett. Az üzletben azt mondták a TV2 Tények stábjának, hogy a szomszédos büfé miatt szoktak oda a galambok. Az elszemtelenedett állatok azért veszélyesek, mert akár ürüléket, férgeket és kórokozókat is belevihetnek így az ételekbe.

A galambok egy budapesti gyrososnál az eladásra kínált ételekből ettek, amit egy járókelő fényképezett le és tett fel Facebookra. A Tények stábja felkereste az üzletet, ahol - kamerán kívül - elmondták, hogy a galambok nagy problémát jelentenek nekik. Azt is hozzátették, hogy legtöbbször a szomszédos büfé előtt csipegetik fel a földre hullott ételmaradékot. Sokszor a székekre és az asztalokra is felrepülnek a madarak, amiket a turisták etetnek is, ami egyébként tilos a fővárosban.

A Nébih vendéglátás- és étkeztetésfelügyeleti osztályának vezetője, Zoltai Anna elmondta a Tényeknek, hogy ez a jelenség jogsértés, az élelmiszer-biztonság durva veszélyeztetése.

Minden lépésében az élelmiszer termelésének, szállításának, feldolgozásának, értékesítésének olyan műszaki és technológiai megoldásokat kell alkalmazni, amelyek biztosítják az élelmiszer szennyeződéstől való védelmét.

A szakember azt is hozzátette, hogy egy ilyen esetben, ahol a vendéglátóhely tulajdonosa tisztában van azzal, hogy sok a galamb a környéken,

fokozottan kell figyelni a higiéniás körülményekre.

„Amennyiben egy ilyen nyitott vendéglátói, értékesítői helyre belátogatnak a madarak, ott is olyan műszaki megoldást kell kialakítani, hogy ez ne fordulhasson elő."

Ha pedig mégis előfordult, a madarakkal érintkezett ételt ki kell dobni, hiszen rengeteg szennyeződés kerülhet így az ételbe.

Orbán Zoltán azt is elmondta, hogy nem csak a galamb veszélyes kórokozó hordozó.

A közvélekedéssel ellentétben a parlagi galambok, az elvadult házigalambok, nem jelentenek nagyobb kockázatot, mint bármely más madár a környezetünkben."

- ezt már a Magyar Madártani Egyesület szóvivője, Orbán Zoltán mondja. A szakértő hozzátette, hogy a galambok a legtöbb nagyvárosban, így Budapesten is nagy számmal élnek a városon belül.

A lábaikon tehát a városi talaj szennyeződései mind megtalálhatók.

Nagyvárosban élünk, ahol ugye iszonyatosan nagy mennyiségben keletkezik nap mint nap mondjuk a kutya és a macska ürülék, ezekbe belelépünk, tehát ilyenkor a féreg petétől kezdve a mindenféle mikroszkopikus kórokozóig, minden odakerülhet."

A Nébih szerint, ha egy ilyen üzlethelyiség nem tud megfelelni az előírásoknak, vagyis a madarak meg tudják közelíteni és ehetnek az ételekből, akár be is zárhatják.