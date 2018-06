A Breitbart Orbán Viktor szavait idézi

A magyar miniszterelnök szavait idézte a Breitbart.com. Az amerikai hírportál Orbán Viktor múlt heti, a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában kifejtett gondolatait írta meg cikkében. A angol nyelvű lap kiemelte a magyar miniszterelnök azon mondatát, mely szerint: „Népességcsere zajlik Európában, részben azért, hogy a spekulánsok, mint amilyen Soros György is, sok pénzt kereshessenek a kontinens tönkretételével".

A Breitbart a rádióinterjúból a miniszterelnök azon gondolatát is idézte, melyben Orbán Viktor kifejtette, hogy láthatóak az újabb migrációs hullám előjelei, ami újabb kihívást jelent Európa számára. Az angol nyelvű lap felidézi, hogy Orbán stratégiai partnerként tekint a szomszédos Szerbiára és Macedóniára.