A forgalommal szemben hajtott egy autós a forgalmas főúton

Szentendre felé tartott a 11-es főúton az az autó sofőrje, aki meggondolta magát és visszafordult, majd a forgalommal szembe hajtott. Ezen az útszakaszon mindig nagy forgalom van, az autók nagy sebességgel hajtanak, sőt, arra sincs elég hely, hogy a sofőr félrehúzódjon.

Tömegbalesetet is okozhatott volna a felelőtlen sofőr, aki a 11-es főúton megfordult, és a forgalommal szemben próbált továbbhaladni - adta hírül a Tények.

A szürke autó sofőrje csak annak köszönheti, hogy nem lett végül baleset, hogy a többi autó vezetője lassított, így időben kikerülték a szembejövő autóst.

Rájött, hogy ő neki itt meg kell fordulnia, és nem az volt a megoldás, hogy elmegyek az első szabályos lehetőségig, hanem itt helyben megoldom. Talán föl sem fogta, hogy milyen balesetveszélyes manővert hajt végre."

- mondta el a Tényeknek a vezetéstechnikai oktató, Köves Szilárd.

A veszélyes sofőrről egy felvétel is készült, amelyet feltöltöttek az internetre. Ott többen azt követelték, hogy vegyék el a sofőr jogosítványát és vonják felelősségre.

Az útszakaszon, ahol az eset történt mindig nagy a forgalom, és az autók is nagy sebességgel közlekednek. A szakértő szerint, még ha észleli is a szabálytalankodó, hogy rossz irányba megy, akkor is nehezen tudja úgy javítani, hogy ne okozzon balesetet.

A lehető legrövidebb időn és távolságon belül ezt korrigálni kell, tehát a normál irányba elindulni. Nagyon nehéz a dologra jó választ adni, hiszen az ugyanúgy balesetveszélyes manőver lesz."

Köves Szilárd arra figyelmeztet, hogy aki ilyen helyzettel találja szembe magát,

próbáljon vészvillogóval vagy fényszóróval jelezni a szabálytalanul közlekedő sofőrnek.

A szakértő szerint ezek a szabályszegések éjszaka, a sötétben még veszélyesebbek.



Másfél éve egy hasonló eset tragédiával végződött. Egy 82 éves férfi hajtott szemben a forgalommal, amikor összeütközött egy másik autóval. Mindkét sofőr szörnyethalt a balesetben.