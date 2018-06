Így élheti túl a medvével való találkozást

Az elmúlt napokban az ország több pontján is volt medve-észlelés. Sok tévhit kering azzal kapcsolatban, hogy mi a teendő, ha valaki medvével találkozik, ezért a Bükki Nemzeti Park igazgatósága összegyűjtött néhány hasznos tanácsot erre vonatkozóan. Érdemes megofgadni a tanácsokat.

Egyre több videó és beszámoló kerül fel az internetre, amelyen az látszik, hogy medve sétál át az úton, vagy egyéb forgalmas helyen, rosszab esetben emberre is támad. Legutóbb Miskolcon kóborolt egy barna medve, az esetről videót is készítettek a szemtanúk. Magyarszág kedvenc medvéje pedig napokig lázban tartotta az országot, de májusban hozzá hasonlóan Sanyi, a zarándokra támadó medve is többször került címlapra. Az egyre gyakoribb jelenség miatt tehát teljesen jogos, hogy a Bükki Nemzeti Park igazgatósága úgy gondolta, szükséges közzétenni egy viselkedési útmutatót az akár fél tonnás medvékhez.

A legnagyobb termetű emlős faj

A barna medve általában 100-340 kilót nyom, de elérheti a 450 kilogrammos - vagyis csaknem féltonnás - testsúlyt is. Alapvetően magányos állat, nem szívesen megy emberek közé. Élőhelyének nagysága néhány ezer hektártól akár több ezer négyzetkilométerig is terjed. A hímek területe nagyjából háromszorosa a nőstényekének.

Ahogy írják; a barna medve eredendően összefüggő erdőségekhez kötődik. Alkalmazkodóképességének köszönhetően az eredeti élőhelyein jelentkező egyre intenzívebb emberi jelenléttel szemben is toleránssá vált.A szabad természetben ugyanúgy tart az embertől, mint amennyire az ember megijedhet a medvétől. Csak „szorult" helyzetben, vagy a bocsait védve mutathat támadó magatartást. A medve azonban alapvetően kerüli az embert. Megfelelő viselkedéssel és felkészültséggel elkerülhetők az esetleges problémák.

Mit NE csináljunk!

Első és legfontosabb; a medve nem játék, a medvét el kell kerülni! A medvével nem kell barátkozni – bármilyen korú is legyen. A bocsok közelében nagy valószínűséggel az anya is ott van. A legtöbb konfliktus az anyamedvékhez kapcsolódik!

Ne csalogassuk magunkhoz semmilyen módon. Ez azt is jelenti, hogy azokon a helyeken, ahol nagyragadozók előfordulhatnak, célszerű zártan kezelni a kommunális hulladékot, hogy a szemetet ne tekinthessék táplálékforrásnak.

Ne etessük, közelről ne fényképezzük a medvét!

Ne nézzünk a medve szemébe, ez agresszivitást válthat ki, ugyanakkor ne fordítsunk hátat az állatnak.

Ha a medve közel merészkedik, ne provokáljuk, és ne tegyünk hirtelen mozdulatokat.

Az erős illatú élelmiszereket ne a sátorban tároljuk. Éjszakára célszerű a sátortól távolabb, fára, a medve által hozzáférhetetlen helyre tenni.

barna medve fokozottan védett, kiemelt közösségi jelentőségű faj, ezért engedély nélküli kilövése bűncselekmény.

Mit érdemes csinálni