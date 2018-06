Összeomlott az Index

Elérhetetlen volt egy ideig Simicska Lajos internetes újságja, az Index. A technikai probléma azt mutatja, hogy egyre nagyobb bajban van a balliberális portál. Ahogy korábban írtuk, pánikhangulat van a portálnál, miután Simicska sorra szüntette meg újságjait.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Jobbik súlyos parlamenti választási veresége után Simicska Lajos sorra zárta be újságjait. Mindezek miatt az Indexnél is rendkívül feszült a helyzet, forrásaink szerint pánikhangulat van. Az Index-dolgozók körében információink szerint hetek óta beszédtéma, hogy Simicska vajon mikor dönt az ő megszüntetésükről is.