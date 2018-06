Akkor most már mindig lesz medve Magyarországon?

Fel kell készülni arra, hogy előfordulnak majd medvék Magyarországon is – újra meg kell tanulni együtt élni az egyébként őshonos nagyragadozóval – ezt mondta Kuli Bálint, a Veresegyházi Medveotthon vezetője. Szerinte a természetvédelmi szervezeteknek etetőhelyeket kellene kialakítani az erdők mélyén, hogy a medvék ne vándoroljanak be lakott területekre. A WWF is kiadott egy közleményt, amelyben az írták: ha medvét látunk, ne hajszoljuk se autóval, se más járművel, ne akarjunk mindenképpen fotót vagy videót készíteni az állatról, hanem hagyjuk elmenni békében, és azonnal értesítsük az illetékes nemzeti parkot.