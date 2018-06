A harminckét éves győrladaméri férfi 2016 tavaszától 2017 nyaráig egy autót elsikkasztott és eladott, egyet ellopott, több embert meglopott, és rendszámokat hamisított. Aztán börtönbe került, ahol pedig rátámadt az egyik őrre, aztán megpróbált megszökni.

A férfi előbb egy kétmillió forintos autót bérelt, de bérleti díjat nem fizetett, az autót pedig eladta. A vevőnek azt állította, hogy az autó az övé. Másfél millió forintot kapott, és egy másik autót. Az autó rendszámait már korábban levette és azt az új tulajdonosnak sem adta oda. A vevő az átíratáskor jött rá, hogy becsapták.A csaló ezután több helyről is lopott: egy kőművestől ellopta a százezer forintot érő gépeit, egy másik embertől pedig – akinek vállalkozóként mutatkozott be – a kábeleit. Egy autószalonból egy tizenöt millió forintos, egyedi autót is ellopott kulccsal, papírokkal együtt. Ugyaninnen egy autóról lelopta a rendszámait, másik két autónak pedig ellopta a kulcsait és a távirányítóit.

Egy áruházból a bevásárlókocsiban közel nyolcszázezer forint értékben lopott el gépeket és egy biztonsági ajtót. Egy energiaital kereskedésből pedig – a sátor kivágása után – italokat hozott el 74.000 forint értékben.

Miután előzetes letartóztatásba került – egészségügyi panaszai miatti kórházi kivizsgálása során – megverte az őrt, majd megpróbált elfutni, de a kórház folyosóján elfogták.

A férfit kilenc korábban ügy miatt, most pedig újabb tizennéggyel vádolhatják.