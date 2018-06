Már tudják, merre keressék VV Fanni holttestét

Az FBI-nak sem volt könnyű dolga, de a valóságshow-hős nyomai egyértelműen egy korábbi helyszínre vezettek.

A Bors megtudta, a már átkutatott szalkszentmártoni bányatavakhoz vezetnek VV Fanni eltűnésének nyomai. Erről korábban a gyanúsítottat, B. Lászlót is kikérdezték, aki akkor azt mondta, munkaügyben járt a környéken.

A férfi rendszeresen járt Dunavecse felé, mivel hajók minőség-ellenőrzésével foglalkozott - mondta a lapnak a gyanúsított ügyéből kizárt korábbi védő, Brodmann Péter. Tőle tudták meg azt is, hogy az FBI a mobiltelefonja alapján mérte be, merre járt a férfi. Míg B. László azt mondta, hogy Dunavecse után, addig az FBI adatai szerint Szalkszentmártonnál fordult vissza, ahol bányatavak is vannak - részletezte.

A búvárok korábban már felkutatták a bányatavakat, sőt, a gyanúsítottat is kivitték a helyszínre, hogy kikérdezzék. VV Fanni eltűnésekor reggel 7 és 8 óra körül járt arrafelé. Vagy munkaügyben, vagy a rendőrség gyanúja miatt, miszerint VV Fanni holttestét tüntette el ott.