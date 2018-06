Féltékenységből ölhette meg 19 éves barátnőjét a nagyecsedi férfi

Gyakorlatilag fia barátnőjét, vagyis a meggyilkolt lányt teszi felelőssé a történtekért a gyilkossággal gyanúsított férfi anyja. Azt mondja, fia nagyon féltékeny volt, és azért ölte meg a lányt, mert annak mással is volt kapcsolata. A meggyilkolt lány apja szerint viszont a férfi nem azért kért eltávot a börtön vezetőitől, hogy beteg apját meglátogathassa, hanem, hogy gyilkoljon.

A nagyecsedi férfit a jó magaviselete miatt, csütörtökön engedték ki két napra az állampusztai börtönből, hogy meglátogathassa agydaganatos édesapját a debreceni kórházban.

Sírva búcsúztak el egymástól az apjával. A kórházban még együtt voltak a lánnyal is, mi vittük be őket. A fiam kiszámíthatatlan volt, őrülten féltékenykedett, a rácsok mögött depresszióba is esett emiatt. Szörnyű tettét is azután követte el, hogy a szerelme közölte: mással is volt kapcsolata – mondta el a Borsnak a gyilkossággal gyanúsított férfi anyja.

A 29 éves férfit februárban csukták le, közel két évet kapott csalásért. A családja elmondása szerint – ha visszament volna időben a börtönbe – négyhavonta újra kijöhetett volna haldokló apjához.