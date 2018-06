Drogkereskedőket menteget az Index

Megint kiállt a drogok mellett Simicska Lajos háziportálja, és viccet csinált egy komoly bűnügyből. Tipikusan kommunista eszközökkel: gimnazista füvezőkről írtak, miközben a rendőrség veszélyes drogkereskedőkön ütött rajta, akik kétes eredetű és rendkívül veszélyes szintetikus drogot (úgynevezett biofüvet) terjesztettek. Mélypont.

Beütött a nyár, beütött a politikai uborkaszezon az Index szerkesztőségében, ezért végre-valahára azzal foglalkozhattak, amihez igazán értenek, amit igazán szeretnek. Eljött ez a borús kedd, és az elsőszámú magyar fake news gyár olyan anyagot tett le az asztalra, hogy arra még a fénykorában drogliberalizációért kardoskodó Juhász Péter, ex-Együtt elnök is minden bizonnyal felhúzza a szemöldökét. Ugyanis az oldal munkatársa egy olyan, a Félelem és reszketés Las Vegasban című filmklasszikus elemeit kölcsönző, vicckategóriás droghimnuszt csengetett le, hogy attól szem nem maradhat szárazon. Ha a komolyabb oldalát nézzük a dolognak, akkor az Index megint viccet, propagandát csinált egy súlyos társadalmi problémából.

Drogköltészet Index-módra

„Az utolsó tanítási héten behívatta és gyakorlatilag kirúgta a balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola több tucat diákját az intézmény igazgatója" – így kezdődik a drámai hangvételű propagandaízű munka. A történetből nem derül ki egyből, hogy mi a drasztikus lépést kiváltó ok, de nem kell sokat várni arra, hogy választ kapjunk rá. A százszázalékosan megbízható és hiteles portál arról számolt be, hogy „Balatonfüred és környékét" MEGRÁZTA, már-már sokkolta az eset, hogy a rendőrök drogok után kutatva házkutatási paranccsal a zsebükben házkutatást tartottak 30-40 diák otthonában. A példátlanul vérlázító esemény, amely az egész térséget megrázta, azért is felháborító, mert előállították őket, hiszen találhattak náluk kábítószert.

Hogy milyen célt szolgált egy ekkora volumenű rendőrségi akció néhány füves cigi elszívása miatt, egyelőre rejtély – teszi fel halál komolyan a halál komoly kérdést az Index munkatársa. A drogpárti újságíró nem is válaszolta meg a számára nem könnyű kérdést, majd a történetben kifejezetten rosszra fordultak a dolgok:

kiderült az írásból, hogy nem is most, hanem néhány hónapja kezdődött a történet, amikor az iskolai kézilabdacsapat feléről kiderült, hogy füvet szívtak. A mindig jól értesült Index azt írta, hogy a gyerekeket kirakták ezért a csapatból, csak aztán kiderült, hogy senkit nem raktak ki drogozás miatt. Ezt a portál saját maga volt kénytelen később bevallani;

a portál szerint a szülőknek nem engedték meg, hogy jelen legyenek a gyerekek kihallgatásán;

újabb kanyart vett a történet, amikor a szigorú igazgatónő a kihallgatásukat követően egyesével behívta a drogügybe keveredő diákokat, és közölte velük, hogy vagy keresnek maguknak egy másik iskolát – amire két hetet kaptak –, vagy fegyelmi eljárással kicsapják őket.

A cikk végén kiderült, hogy közel sem biztos, hogy így történtek a dolgok, és közel sem biztos, hogy kirúgják a diákokat, ugyanis maga a gonosz igazgatónő mondta azt, hogy ez fals információ, nem rúgtak ki senkit, minden érettségiző megjelent a vizsgán. De ez nem annyira zavarta az Indexet, hiszen e nélkül is tökéletes hírverést lehetett csapni a drogoknak. A sztori legcsodálatosabb pillanata a trágár apuka felbukkanása volt, aki szerint „ennyire nem lehet kibaszni a gyerekekkel", hogy egy kis drogozás miatt kitessékelik őket az iskolából.

Mi maradt ki Simicska Lajos portáljának „tudósításából"?

A munkában az égadta világon minden és mindenki fel lett sorakoztatva, hogy igazi sikertörténet legyen a sztoriból:

rettegő gyerekek

elnéző szülők

drogpárti polgármester

Balatonfüred és környékének együtt érző, már-már sokkban lévő lakosai.

Magyarán minden, kivéve a leglényegesebb dolgokat:

Az összes gyerek beismerte, kivel, mikor és hol szívott, egy osztályból többen például a legutóbbi osztálykiránduláson.

A rendőrség valójában két drogkereskedőre csapott le, ezután hallgatták ki azokat, akik rendszeres vásárlóik voltak.

Arról nem is beszélve, hogy a drogpárti portál elhallgatja azt a rendkívül fontos körülményt, hogy nem is füves cigiről, hanem új pszichoaktív szerekről (úgynevezett biofűről) van szó.

A rendőrség korábban már meg is osztotta az elfogásról szóló videót.

Az új pszichoaktív szerek használata komoly problémát jelent az országban, az Index viccet csinált belőle

Ez utóbbi típusú drogok használata, ami főként a fiatalabb korosztályra jellemző, komoly kihívást jelent az iskolai közösségeknek, a rendőrségnek és az orvosoknak is. A probléma az egész országban jelen van, de jellemzően a vidéki Magyarországot sújtja. Nyilván ez az aprócska körülmény elkerülte az indexesek figyelmét.

Egy veszprémi újságíró hívta fel a figyelmünket, hogy a bíróság a napokban rendelte el az előzetes letartóztatását annak a 28 éves hajmáskéri nőnek, aki új pszichoaktív anyagokat adott el fiataloknak. A nő a balatonfüredi térségben mozgott, és terítette a szert. A Police.hu-n olvasható információk szerint 2018 márciusa óta rendszeresen értékesített új pszichoaktív anyagokat fiatalok számára is, több alkalommal egy veszprémi oktatási intézmény mellett. A nőt veszprémi lakásán kapták el, ahol éppen a vásárlóit szolgálta ki. A nyomozók előterjesztést tettek előzetes letartóztatásának indítványozására, melyet a Veszprémi Járásbíróság pár napja elrendelt.

Nos, erről az ügyről közölt a valóságra nyomokban sem hasonlító történetet Simicska portálja, az Index.

Ellenben felháborodik, hogy a tanárok és a rendőrök a törvénynek megfelelően jártak el a drogozás miatt. Ezt írják: "A történet így önmagában is erős lenne, hiszen kiderül, hova vezet a szigorú állami büntetőpolitika néhány füves cigaretta miatt." Ez tehát Simicska újságja, ez az Index.