Az ellenzéknek Soros György érdekei fontosabbak a magyar érdekeknél

A Fidesz szerint az ellenzék jelentős részének Soros György érdekei fontosabbak a magyar érdekeknél - közölte Kocsis Máté, a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetője.

Az Országgyűlés elfogadta a kormány Stop Soros törvénycsomagját, amely alapján büntető törvénykönyvi tényállás lesz az illegális bevándorlás elősegítése, támogatása, és megszavazták az alaptörvény hetedik módosítását, amely szerint az állam alapvető kötelessége az ország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme, Magyarországra pedig idegen népesség nem telepíthető be.

Kocsis az Országgyűlés által elfogadott országvédelmi akciótervvel kapcsolatban kihangsúlyozta: arra számítanak, hogy a viták ezzel nem zárulnak le, folytatódni fognak, szerinte pusztán megerősödött a magyar álláspont ebben a témában.

Véleménye alapján újabb eszköz került a magyar kormány kezébe, hogy megvédje Magyarországot, és megvédjék a keresztény kultúrát az illegális migrációtól, valamint az azzal járó veszélyektől. A Fidesz frakcióvezetője kiemelte, hogy: amikor Magyarországra a zöldhatáron keresztül igyekeztek az illegális bevándorlókat juttatni, akkor a kormány kerítést épített, ha pedig jogi eszközökkel igyekeznek bevándorlókat telepíteni Magyarországra, akkor jogi eszközökkel fog védekezni a kormány.Kocsis Máté szerint az ellenzék nagy része nem támogatta az országvédelmi akciótervet, Magyarország és a keresztény kultúra megvédését.