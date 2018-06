Az LMP-t is otthagyja a szélkakas Hadházy Ákos

Tovább folytatódik az ellenzéki összeomlás és sárdobálás azzal, hogy most Hadházy Ákos hagyta ott az LMP-t. Azt egyelőre nem tudjuk, hogy a frakcióból is távozik-e a folyamatosan hazugságon kapott képviselő. Hadházy korábban azt mondta, hogyha a Fidesz kétharmaddal nyer, akkor nem veszi át a mandátumát, most pedig távozása ellenére sem adja azt vissza az LMP-nek. Hadházy legújabb Facebook-posztjában is komoly gondba keveredett a valósággal.