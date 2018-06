Belháború: Az LMP felszólította Hadházy Ákost, adja vissza a mandátumát

Szél Bernadették keményen nekimentek a távozó politikusnak. Erősen kérdéses, hogy Hadházy eleget tesz-e a kérésnek. Az igaz, hogy 2017-ben még nem annyira ragaszkodott a képviselőséghez. De az is igaz, hogy most 2018 van, és az ex-antikorrupciós szakszóvivő gyakran rövis időn belül változtatja ilyen kérdésekben a véleményét. Újabb ellenzéki belháború.

Az LMP rövid közleményt jutatott el az MTI-hez, amiben arra kérik a mai napon a pártból kilépő Hadházy Ákost, adja vissza parlamenti mandátumát. Kérésüket két dologgal indokolták:

a párt listáján jutott be az Országgyűlésbe

innentől kezdve nem az LMP-t fogja képviselni.

Megírtuk, a politikus azért hagyta ott Szél Bernadettéket, mert a párt etikai bizottsága nagy valószínűség szerint tovább súlyosbította volna büntetését. Ahogy Hadházy közösségi oldaláról kiderült, az LMP illetékes szerve ma tárgyalta volna másodfokon az ügyet, a politikus ezt már nem várta meg. Ismert, az LMP volt társelnökét május végén két évre eltiltották valamennyi párttisztség viselésétől, mivel a választási kampányban az ellenzék koordinált együttműködését szorgalmazta.

A legérdekesebb kérdés, hogy eleget tesz-e pártja kérésének a politikus, vagy függetlenként folytatja tovább az Országgyűlésben. Egyelőre még nincs szó Hadházynak a parlamenti frakcióból való kizárásáról. Ahogy az a napokban kiderült, az LMP-frakcióban nem jelent problémát, ha valaki nem párttag, elég csak Demeter Márta esetére gondolni, aki a párt országgyűlésiképviselő-jelöltjeként jelentkezett a kőbányai csoportba, azonban a bázisdemokrácia kiszúrt vele, és nem nyert felvételt.

Az LMP közleménye arra enged következtetni, hogy komoly konfliktus áll fent a párt vezetése, és az egykori antikorrupciós szakszóvivő között. Szél Bernadették azt szeretnék elérni, hogy a politikus kikerüljön a frakcióból, és helyette mást ültessenek be a helyére.

Hadházy magyarázta a mandátumát

Korábban többször beszámoltunk róla, hogy Hadházy Ákos szavakban nem is annyira ragaszkodott a képviselőséghez, ennek saját maga adott hangot, amikor 2017 elején azt mondta, ha a Fidesz kétharmaddal nyeri a választást, akkor ő inkább nem lesz képviselő. Az ígéretéből visszatáncolt, és egészen elképesztő magyarázatokkal sokkolta a nyilvánosságot, hogy miért is ül be mégis a törvényhozásba. Egy interjúban elszólta magát, véletlenül azt mondta, hogy amit „egy parlamenti képviselői hely jelent, ez védi, vagy valamennyire védi az embert." Később pedig ezt megerősítve azt írta közösségi oldalán, hogy „a képviselői státusz ad valamennyi - nem sok - védelmet." Hadházy megnyilvánulásai látványosan összecsengnek azzal, hogy az elmúlt hetekben nyomozás indult a családjának gyanús földszerzési ügyében.

Egyre több vezető politikus hagyja faképnél az LMP-t

Hadházy Ákos távozásával már a harmadik vezető politikus hagyta ott az LMP-t az április választás óta. Schiffer András önként távozott, míg Sallai R. Benedeket kizárták.