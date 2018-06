Hazudott az Index: senkit nem rúgtak ki a balatonfüredi iskolából drogügyben

Sajátos cikk jelent meg tegnap Simicska Lajos háziportálján egy balatonfüredi gimnázium drogbotránya kapcsán. Most a gimnázium igazgatónője egyértelművé tette, mi is a helyzet valójában: nem rúgtak ki senkit, nem indult fegyelmi egyetlen érintett ellen sem az ügyben. A valóság általában nem szokta érdekelni az Indexet, így van ez most is, folytatják a kábítószer-fogyasztást reklámozó cikklátomásukat. Padlón van a portál.

Tegnap megírtuk, hogy az Index.hu nevű portál a politikai uborkaszezonra való tekintettel egy vicckategóriába illő droghimnusszal verte a tam-tamot, amivel kapcsolatban több komoly aggály is felmerült. A balatonfüredi Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola több tucat diákja lebukott kábítószer-fogyasztás és -birtoklás miatt. Ez úgy derült ki, hogy a rendőrség házkutatási engedéllyel házkutatást tartott az érintetteknél. A történet többi része viszont finoman szólva homályos. Simicska Lajos háziportálja a következő állításokat fogalmazta meg:

Duna Katalin a gimnázium igazgatója behívatta és gyakorlatilag kirúgta az érintett diákokat.

Részleteiben lebontva ez így nézett ki: hárompercenként egyesével behívta magához a diákokat, és ott az összes érintett gyerekkel közölte, hogy vagy keresnek maguknak egy másik iskolát – amire két hetet kaptak –, vagy fegyelmi eljárással kicsapják őket.

Nevük elhallgatását kérő szülőkre hivatkozva azt írták, hogy az igazgatónő alighogy meghallgatott egy tanulót, a kábítószerező fiatal már ki is volt rúgva.

Azt sugallták, hogy a drasztikus lépés miatt egyes diákok nem fogják tudni letenni az érettségit, ez pedig tönkreteheti az életüket. Odáig is elmentek, hogy a történtek miatt nem fognak maguknak új iskolát találni.

A propagandaízű történetben mindenki kifejthette a véleményét, még egy trágár apuka is, viszont Duna igazgatónőnek csak annyi szerep juthatott az Indexnél, hogy tagadja a történteket. Most a Lóczy Lajos gimnázium vezetője is elmondta a véleményét. Igaz nem a drogpárti portálnál, hanem más felületen.

Igazgatónő: Egyetlen diákot sem rúgtunk ki

A Balatonfüred TV-ben teljesen megcáfolta az országos sajtóban megjelent információkat Duna. Az igazgatónő elmondta, hogy a múlt héten kereste meg a balatonfüredi rendőrkapitányság, hogy nyomoznak kábítószerrel való visszaélés miatt. Arról tájékoztatták, nagy valószínűség szerint a gimnáziuma is érintett lehet az ügyben, ezért kérték az együttműködését. Elmesélte, a rendőrök bejöttek az iskolába, és néhány gyereket kihallgattak. Másnap reggel arra lett figyelmes, hogy néhány szülő és diák várta az irodája előtt. Ennek kapcsán kiemelte, hogy a „Lóczy" egy kifejezetten nyitott iskola, ahol szülők és diákok egyaránt bármikor bejöhetnek a tanárokhoz, nem kell időpontot kérni. A szülők gyerekeik társaságában elmondták, hogy házkutatás volt náluk, és bevallották, hogy a fiatalok iskolai rendezvény keretében kábítószert fogyasztottak. Az igazgatónőnél 6-7 tanuló fordult meg a szüleivel, arról viszont nincs információja, pontosan hány tanuló ellen nyomoz a balatonfüredi rendőrkapitányság.

Az országos médiában több valótlan állítás is megjelent az ügy kapcsán, az egyik az volt, hogy én bárkit is behívattam. Ilyen nem történt, hiszen az érintettek jöttek be hozzám, az érintettek kezdeményezték a találkozót. A másik hazugság az volt, hogy én bárkit is kirúgtam volna. Az érintett tanulók mindegyike jelenleg is a Lóczy gimnázium tanulója. – árulta el az igazgatónő.

Hozzátette, hogy ketten az érintett fiatalok közül előrehozott érettségit tesznek a napokban, semmiféle fegyelmi eljárás nem történt a tanulókkal szemben. Még egyszer kiemelte, hogy senkinek nem kell elhagynia a gimnáziumot, és az érintettek közül jelenleg mindenki a Lóczy Gimnázium tanulója. Duna kifogásolta, hogy az Index egy névtelen szülőre hivatkozva azt írta, hogy a kábítószerezés kódolva van a mai rendszerben, mert a kistelepüléseken intellektuálisan nem történik semmi. Meglátása szerint a város rengeteg kulturális és egyéb programot, lehetőséget kínál fiataloknak, és időseknek egyaránt.

Index: Önkritika? Ugyan már!

A százszázalékosan intellektuális Index tehát ismét viccet csinált egy nagyon komoly társadalmi problémából, és a történtek kiforgatásával, kiszínezésével, és egyes lényeges körülmények elhallgatásával propagandacélokra használták azt, egész pontosan a kábítószer népszerűsítésére. Az ügy kapcsán többek között összemosták a füves cigarettát, és az új pszichoaktív szereket (úgynevezett biofű). Ez utóbbi egyre elterjedtebb az országban, jellemzően vidéken, a fiatalok egyre többször nyúlnak a szer után, ami komoly kihívást jelent az iskolai közösségeknek, a bűnüldöző hatóságoknak, és az orvosoknak. Elhallgatták, hogy a balatonfüredi eset egy komoly bűnügy része. A rendőrség két környékbeli drogkereskedőre csapott le, ezután hallgatták ki azokat, akik rendszeres vásárlóik voltak, így a balatonfüredi gimnazistákat is. Elkerülte a portál figyelmét, hogy a kábítószer-terjesztők elfogásáról a Police.hu napokkal korábban feltöltött egy videót.

Viszont legalább ekkora baj, hogy Simicska Lajos whiskey-párti nagyvállalkozó háziportálja képtelen az önkritikára. Normális esetben egy ekkora hiba esetén az ember vagy elnézést kér, vagy hallgat. Az Indexnél viszont nem így működnek a dolgok, menteni próbálják a menthetetlen. A csináljunk 100%-osan hülyét akció keretében ma egy vezércikkben kritizálják a kormány drogpolitikáját, és továbbgörgetik a balatonfüredi esetet. Simicska Lajos portálja a padlón van.