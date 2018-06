Káosz az LMP-ben: Sallai kitálalt Hadházyról

Ideje volt - így értékelte Sallai Róbert Benedek Hadházy Ákos kilépését az LMP-ből. Sallai korábban megütötte Hadházyt, ezért első fokon kizárták az ökopártból, de fellebbezett a döntés ellen. Egyre nagyobb a káosz az LMP-ben az ellenzék súlyos választási veresége után.

Nos, ideje volt - így értékelte Sallai R. Benedek a Facebookon, hogy Hadházy kilépett az LMP-ből. A Hadházyt megütő politikus szerint azt, amit Hadházy rövid pályafutása alatt ártott egy jobb sorsra érdemes politikai közösségnek, nem tudom, hogy kiheverhető-e, de így legalább az esélye megteremtődik. Remélem az LMP tanul ebből az esetből, és az érték nélküli nárcisztikus szerencselovagok ideje leáldozik - tette hozzá.

Mint arról korábban beszámoltunk, tovább folytatódik az ellenzéki összeomlás és sárdobálás azzal, hogy most Hadházy Ákos hagyta ott az LMP-t. Azt egyelőre nem tudjuk, hogy a frakcióból is távozik-e a folyamatosan hazugságon kapott képviselő. Hadházy korábban azt mondta, hogyha a Fidesz kétharmaddal nyer, akkor nem veszi át a mandátumát, most pedig távozása ellenére sem adja azt vissza az LMP-nek. Hadházy legújabb Facebook-posztjában is komoly gondba keveredett a valósággal.

Sallai R. Benedeket egyébként első fokon kizárták a pártból Hadházy megütése miatt, de fellebbezett a döntés ellen. A politikus korábban Szél Bernadett társelnökről is kitálalt. A történtek fényében az MSZP és a Jobbik mellett az LMP is egyre nagyobb káoszba süllyed a választási vereség után.