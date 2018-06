Soros György szövetségesei támadják Magyarországot

Az Európai Unión belül Soros György szövetségesei több eszközt is bevetnek a Magyarországi elleni hadjáratban, ilyen például az ország rossz színben való feltüntetése a nemzetközi sajtóban - mondta Deák Dániel politológus, a Figyelő munkatársa.

Az Európai Unió összehangolt támadássorozatot folytat Magyarország ellen, amelynek következő lépése, hogy a Fideszt ki akarják zárni az Európai Néppártból (EPP) - mondta Deák Dániel politológus, a Figyelő munkatársa. Deák Dániel kijelentette: ezzel a lépéssel próbálják elérni, hogy Magyarország politikai karanténba kerüljön.

A politológus felidézte Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozatát, amely szerint a Fidesz a legerősebb európai néppárt, így az EPP-nek nagyobb szüksége van a magyar kormánypártokra, mint fordítva.

Az elemző szerint az Európai Unión belül Soros György szövetségesei több eszközt is bevetnek a Magyarországi elleni hadjáratban, ilyen például az ország rossz színben való feltüntetése a nemzetközi sajtóban. Soros György nemrég a The New York Timesban publikált egy cikket, amely szerint az uniónak rosszat tesznek a 2004-ben csatlakozott országok, köztük Magyarország is - mondta Deák Dániel.